好日子不過！中國旅行社推「流放之旅」　體驗放逐寧古塔

▲寧古塔。（圖／翻攝自百度百科）

圖文／CTWANT

黑龍江牡丹江的鏡泊湖旅遊集團近日宣佈，將於2024年冬天推出「流放寧古塔」的沉浸式旅遊項目，消息曝光後引起不少網友的關注。根據鏡泊湖旅遊集團的影片顯示，這次將重現《甄嬛傳》中的經典橋段，有不少網友表示想要體驗穿囚服、戴枷鎖的感覺，還有人提問是否會有囚車來增加真實感。

根據中國媒體報導指出，鏡泊湖景區的「流放寧古塔」項目預計在12月啟動，具體內容仍在準備中，包括是否真的會讓遊客穿囚服、戴枷鎖等細節尚未公佈。

消息曝光後，就有網友建議，若是「流放」就應該逼真一點，不要販售烤串等美食，而是提供簡單的冷窩頭，以便更好地還原歷史情境。

鏡泊湖景區的工作人員表示，由於當地冬季下雪時間長，進入12月後積雪才會穩定不化，因此計劃的活動將結合當地的冰雪旅遊特色。

據了解，事實上，寧古塔並不是一個有塔的地方，而是滿語中「六個」的音譯，據說是因為滿族祖先努爾哈赤的曾祖父福滿有六個兒子在此生活，因此得名。

至於寧古塔的險峻，明朝進士王家禎在《研堂見聞雜錄》中提到，寧古塔位於遼東極北，距離京城七八千里，冰雪覆蓋，幾乎無人踏足。由於地理環境險惡、氣候嚴酷。

在清代，寧古塔是一個以流放重罪犯人著名的地方，根據公開資料顯示，寧古塔是滿族的發源地之一，位於現今的牡丹江市海林市長汀鎮（舊城），後來在清康熙年間遷移到牡丹江寧安市的寧安鎮（新城）。因為氣候惡劣、冬季極為寒冷，清朝曾將許多重刑犯人流放至此，男犯女犯皆有，甚至有老人和小孩，流放過程中的艱辛和目的地的惡劣環境，令許多犯人「寧上黃泉，不下寧古塔」。

歷史上，寧古塔因其偏遠的位置和極端的氣候，被認為是比死刑略輕的流放地。在《甄嬛傳》中，甄嬛的父親甄遠道因涉嫌私藏叛黨詩集被發配至寧古塔，而皇帝雍正特許他「不必給披甲人為奴」，這已被視為一種恩典。

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