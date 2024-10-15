搭公車為何容易暈？一票人爆共鳴：司機「這習慣」真的差

▲原PO指出，自己搭公車常常會頭暈。（示意圖／PIxabay）

圖文／CTWANT

許多民眾通勤或是出門時，都會選擇搭乘大眾交通運輸。不過就有一名網友表示，每次只要搭乘公車，就很容易頭暈，甚至比玩遊戲還要更容易暈，因此他相當好奇，詢問「公車到底有什麼魔力，有沒有搭公車會暈的八卦？」貼文一出立刻引起網友熱議。

一名網友近日在PTT上以「為什麼搭公車會超暈」為題發文，表示他搭乘捷運、輕軌時，都不會有暈車的情況，但只要搭上公車，就一定會暈，比玩遊戲還要容易暈，因此後來都選擇不搭公車。

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對此，原PO相當困惑，詢問「公車到底有什麼魔力，有沒有搭公車會暈的八卦？」

貼文一出立刻引起網友熱議，許多網友紛紛表示「油味也會讓人想吐」、「公車避震很爛，還有煞車，狂點，我爸開車也是狂點。點煞、點煞，超暈的頭一直點」、「很多司機會狂煞車，頭一直點，搖到超暈」、「有的司機油門踩放踩放，就會前後搖晃」、「急煞點煞轉彎甩尾突然斜插到站又急駛出去，各種差勁的駕駛習慣」、「實話說就是司機素質」。

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