28歲女每天吃「這1物」！1年後血便就醫…驚罹大腸癌第3期

▲28歲女吃鹽酥雞一年罹大腸癌三期。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

如果想要身體健康的話，每日的飲食真的都十分重要。近日大腸直腸外科醫師糠榮誠在出席節目時分享2個個案，1人是每日必吃一包鹹酥雞，結果吃了一年後發現罹患大腸癌。另外一名女子則是熱愛飲酒，時常會喝客人剩下的酒，同樣也是喝了一年多之後，發現是第3期大腸癌，2人現在都在進行化學治療中。

根據媒體報導指出，大腸直腸外科醫師糠榮誠在出席「聚焦2.0」節目錄影時分享2個案例，這２名28歲女性雖然都沒有癌症家族史，但都擁有相似的不良生活習慣。第一名女子長期便秘，且經常熬夜，每天都要到凌晨一點多才入睡。他一年多前在知名補習街工作，每天下班後總會順路買一包鹽酥雞回家吃。後來，他因大便帶血就醫，經大腸鏡檢查後確診為第3期大腸癌，並進行了手術和化學治療。

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第二名女子則在舞廳擔任服務生，除了有抽菸的習慣外，還經常喝客人沒喝完的威士忌。該名女子這樣喝了大約一年多後，因上腹疼痛而就醫。經過大腸鏡檢查發現腫瘤的存在，病理報告顯示是第3期大腸癌，目前也正在進行化學治療。

糠榮誠解釋，要罹患大腸癌通常需要三個條件：首先是腸黏膜受損，其次是帶有致癌基因，最後則是接觸到致癌物質。上述兩名女子很可能都具備這三個條件，再加上不良的飲食習慣，如愛吃油炸食物和飲用烈酒，使得她們在年紀輕輕時就罹患了大腸癌。

此外，糠榮誠還指出，臨床上有不少患者會將腸癌引起的血便誤認為是痔瘡。他提醒，痔瘡的出血通常發生在肛門口1公分的位置，並且是在排便後流出鮮紅色的血跡，而腸癌引起的血便，則多是在糞便中發現暗紅色血跡。他強調，如果出現這種情況，應立即就醫檢查，以免延誤治療時機。

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