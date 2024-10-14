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才剛慶生！愛妻陪送貨遇車禍「卡副駕身亡」　馬國人夫悲痛

愛妻陪他送貨遇死亡車禍　人夫痛喊：昨才慶生今變忌日

▲馬來西亞一對年輕夫婦於12日凌晨發生車禍，一死一傷。（圖／翻攝自星洲日報）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名24歲送冰塊的男司機賽莫哈末阿斯拉夫，12日凌晨出門工作，28歲愛妻因無聊主動作陪，怎料，5時12分撞上一輛貨車，妻子被卡在副駕駛座當場身亡。事後賽莫哈末阿斯拉夫表示，11日才替妻子慶生，沒想到隔一天就變她的忌日，非常後悔自己的疏忽害妻子喪命。

根據《星洲日報》報導，擔任送冰塊的男司機賽莫哈末阿斯拉夫12日凌晨要出門工作時，他的28歲愛妻稱自己在家很無聊，想要陪他一起送貨，即便賽莫哈末阿斯拉夫勸阻妻子不要跟，但對方執意跟車。豈料，5時12分在甘傍波賴-怡保至金寶的公路上，賽莫哈末阿斯拉夫撞上一輛停在緊急通道的貨車，妻子卡在副駕駛座不治身亡。

賽莫哈末阿斯拉夫向警方表示，「11日是妻子的生日，我才為她高興慶生，相隔一日就成了她的忌日」，還說自己送了愛妻2條頭巾，收到禮物的她看起來如此喜悅，他萬萬沒想到這是妻子最後一個生日，「我們從此就天人永隔了」。

愛妻陪他送貨遇死亡車禍　人夫痛喊：昨才慶生今變忌日

▲死者的丈夫表示妻子前一天才過生日，沒想到隔日就成她的忌日。（圖／翻攝自臉書）

不過賽莫哈末阿斯拉夫透露，這並非妻子首次跟車，他在駕駛時有注意到妻子貌似很疲累，全程幾乎在睡覺，因此在他沒注意停在緊急通道的貨車撞了上去，也害妻子的命丟了。

金寶區警方表示，看過監視器後，確定這場意外車禍涉及運送冰塊的夫婦，和貨車裡的司機，被撞的貨車司機身體無大礙，但賽莫哈末阿斯拉夫受輕傷，妻子則在這場車禍喪命。當地警方將依1987年陸路交通法令41（1）條例調查此案。

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