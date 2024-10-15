陸女孩夜晚站路邊滑手機　噁男經過突強吻數秒「連嘴唇都咬破」

記者魏有德／綜合報導

杭州一名年輕女孩13日晚間在住家社區門口附近的道路邊滑手機，這時，一名中年男子經過，先是回頭看了她一眼，隨後便一個箭步貼近女孩，一手環住女孩的後頸，直接強吻下去，讓女孩措不及防，連忙將頭甩開躲避，然而，男子這時已經將女孩嘴唇咬破，兩人便在大馬路上拉扯扭打起來。

▲陸年輕女孩在大街上被陌生噁男強吻。（圖／翻攝微博，下同）

《魯中陳報》報導，10月14日，杭州市公安局臨平區分局發佈警情通報，2024年10月13日21時39分許，我局接一女子報警稱，當晚在東湖街道一小區門口被陌生男子以強吻的方式猥褻，後嫌疑人逃離現場。接警後，我局立即組織警力開展工作，於14日19時許將嫌疑人王某平（男，58歲）抓獲。

根據現場監視器畫面顯示，王男經過這名染著金髮的女孩時，以突襲的方式強吻下去，女孩極力掙脫後揪住王男衣領，疑似要拉著他去報案。王男則是奮力掙脫，兩人在大街上拉扯一段時間，王男便逃逸無蹤，過程中有路人經過，也只是看了一眼便離開，並未上前幫忙。

女孩在事發後表示，男子強吻時，把她的下唇內側咬破，扭打過程中也造成手上兩處擦傷，「因口腔破損出現傷口，不清楚男子是否有傳染性疾病，希望能早日將壞人繩之以法。」