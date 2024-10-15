日本上班族「最愛連鎖餐廳Top 5」出爐！　冠軍台灣有分店

▲日本びっくりドンキー。（圖／翻攝官網）



記者張靖榕／綜合報導

台灣全民瘋玩日本，而日本一個專門進行各項調查的網站，近日訪問許多日本上班族，選出「最受歡迎家庭連鎖餐廳」排行榜，這些日本人氣國民美食，可以作為參考。

「ねとらぼ」網站發布問卷調查，對日本全國範圍內的上班族進行調查，選出「貴但美味的」『家庭餐廳連鎖店』排名，以下連鎖餐廳若有引進台灣，將會以漢字、日文呈現，沒有則以日文呈現。

第5名是「不二家餐廳」，得票率5.6%。

不二家餐廳是以製造及銷售蛋糕和點心而聞名的「不二家」集團旗下的餐廳，主要在首都圈等地展店，主要提供西餐料理，還有熱鬆餅和聖代等多樣的甜點。餐廳也有「生日服務」，包括紀念拍照和燭光服務等。

▲日本びっくりドンキー。（圖／翻攝官網）



第4名 びっくりドンキー，得票率7.9%。

びっくりドンキー是一間1968年誕生於岩手縣盛岡市的漢堡排連鎖店，其前身是以漢堡和沙拉為主的「べる」餐廳。餐廳以木製大盤提供的菜餚聞名，其中「漢堡排套餐」自創業初期就深受顧客喜愛。菜餚採用在接近自然環境中飼養的牛豬混合肉，並淋上秘製的日式基底醬料。

▲日本ガスト餐廳。（圖／翻攝官網）



第3名「ガスト」，得票率8.6%。

ガスト是由日本雲雀（SKYLARK）餐飲集團經營的家庭餐廳連鎖品牌。「ガスト」是咖啡餐廳，「ステーキガスト」則是提供牛排和漢堡排的餐廳。部分「ステーキガスト」還會在指定日期推出「牛排吃到飽」活動。該餐廳的招牌牛排和稀有部位的牛肉，以實惠的價格深受歡迎。

第2名「ステーキハウスフォルクス」，得票率為17.5%。

ステーキハウスフォルクス是一家以「讓上班族家庭也能輕鬆享用牛排」為理念的家庭餐廳。創業時，該餐廳推出當時劃時代的低於1000日元的牛排。此外，ステーキハウスフォルクス也是日本第一家引進美國興起的「沙拉吧」概念的餐廳。

▲日本樂雅樂連鎖餐廳。（圖／翻攝日本樂雅樂官網）



第1名是「樂雅樂 ロイヤルホスト」，得票率為30.5%。

樂雅樂是一家對食材有高度講究的家庭餐廳，提供高品質的牛排和使用日本國產黑毛和牛、黑豬的漢堡排。牛排菜單採用美國玉米帶區域農場生產的「黑安格斯牛肉」，這些牛肉以冷藏狀態運送，餐廳內由工作人員手工切割，再使用熔岩烤架將其表面烤熟後提供給客人。