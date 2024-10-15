直擊／vivoX200發表會「台灣未上市神機出現」　場內細節一次看

記者蘇晟彥／北京報導

vivo 14日在北京舉辦X200系列發表會，除了公開X200、X200 Pro規格、售價外，其實還有一台在台灣上市還是未知數的「X200 Pro mini」格外受到關注，不僅顏色有別於X200系列的沈穩，改以較為活潑、跳色的外貌亮相，更以親民價格、高規格獲得青睞，而發表會上還有許多vivo自家產品展示，這次就以圖帶文，帶大家看一下發表會上都有些什麼玩意兒吧！

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▼X200 Pro mini最低2萬1就能入手。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼現場有Model可以試拍各種拍照模式。



本次發表會除了X200、X200 Pro外，還有一款更親民價格的「X200 Pro mini」發表，但目前僅確定X200、X200 Pro會在台灣上市，但mini還是屬於未知數，但同樣搭載天璣9400晶片、蔡司超級長焦、6.31吋螢幕及8.15mm機身，再加上顏色相較於X200系列的沈穩，顯得更加活潑，因此在會上亮相時格外受到注目。

在顏色部分，「X200 Pro mini」將推出鈦青、微粉、直白及簡黑四種顏色，實際上看起來顏色沒有那麼飽和，有點接近「莫蘭迪」色系，但實際拿在手上因為尺寸也有6.31吋，並不會到真的「mini」。

而在這次發表會中，vivo也宣佈電池將打造「藍海電池」，以高續航、高抗寒作為號招，在發表會中也直接將手機冰在零下20度的冰塊中，從放進去後就開始計時，實際到發表會結束11個小時左右，機體也非常正常、螢幕也沒有出現任何異常，算是在場內一個非常酷的噱頭。

▼場內現場展示「藍海電池」的高續航、抗寒。



▼vivo TWS 3i（白、黑）。



▼小天才電話手錶Z10。

