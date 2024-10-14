　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

vivo X200系列「2億超長焦追星神機」對戰三星　全機種價錢一次看

記者蘇晟彥／北京報導

vivo 14日在北京水立方舉辦旗艦機發表會，在先前已經曝光、搭載天璣9400機種的X200系列即將上市，今年再度與蔡司合作，推出「2億APO超長焦」，最高更可達100倍超清變焦，隱約要與三星對戰「演唱會神機」封號，而在會上中國售價、詳細規格也一次曝光，目前台灣暫定於11月下旬登場，正式售價待官方公布。

▼vivo今年X200系列發表會主打「2億APO超長焦」，連會場外擺設都以鏡頭作為大型裝置藝術佈置。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo,vivox200,x200PRO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在先前聯發科宣布推出「天璣9400」晶片後，vivo隨即在北京舉辦旗艦新機X200系列發佈會，同時也邀請媒體搶先一睹全新旗艦機真面目。本次除了主打首款搭載天璣9400晶片外，更繼續與蔡司深度合作，X200 Pro將配置「2億APO超長焦」，最超可達100倍超輕變焦，在現場更以坐在演唱會山頂的視角為例，能夠清晰拍攝到舞台上藝人的各種動態，隱約要與三星拍板叫陣，爭奪「追星神機」的封號。

本次vivo X200系列還支援Live Photo動態照片格式，與iPhone相容性佳，讓跨平台分享更便捷，為消費者的攝影創作和分享體驗增添更多活力。影片錄製功能也全面升級，帶來4K 120fps電影級慢動作、全焦段10bit Log和4K逆光電影人像等多項強大功能。在4K 120fps慢動作模式下，vivo X200系列可輕鬆捕捉運動、舞蹈等快速場景中的細膩動作；支援10bit色深影片錄製，則讓每個焦段的影片素材，呈現更豐富的色彩層次，為後期創作提供更大調色空間。

在外觀上，這次不管是X200、X200 Pro都推出寶石藍、鈦色、白月光及辰夜黑4色，螢幕尺寸分別為6.67吋及6.78吋，其中寶石藍以玻璃為材料，以海洋波光粼粼渲染出紋理，是這次出現的特別色，儘管在照片中看不出細節，但實機拿在手上時卻意外有質感。

而為了讓手感加分，這次X200系列為首款「全等深微四曲」設計，從側面看去機身更加輕薄，邊框的黑線更讓四邊都壓至1.63mm，讓螢幕尺寸「滿溢而飽滿」。最後，在會上也介紹許多「AI相關功能」，包含大家熟知的原子通知升級為原子島、新增可以透過拖、圈來完成各種物件辨識、行程安排等，但詳細也靜待官方更詳細介紹功能。

▲▼ vivo,vivox200,x200PRO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼四邊都感覺更「圓潤」。

▲▼ vivo,vivox200,x200PRO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外， 在發佈會上vivo也宣布與運算平台供應商Arm共建聯合實驗室，成為首個與Arm成立聯合實驗室的手機品牌，雙方將攜手於vivo旗艦產品中打造令人驚豔的行動體驗，而作為「天璣9400」的供應商，聯發科集團高級副總裁 徐敬全也到場共襄盛舉。

X200 Pro推出寶石藍、鈦色、白月光及辰夜黑4色，售價分別為12GB+256GB 人民幣 5,299元（約台幣24,083元）；16GB+512GB人民幣5,999元（約台幣27,265元）；16GB+1TB人民幣6,499（約台幣29,537元）；16GB+1TB衛星通信版 人民幣6,799元（約台幣30,901元）。

X200推出寶石藍、鈦色、白月光及辰夜黑4色，價格分別為12GB+256GB 人民幣 4,299元（約台幣19,540元）；12GB+512GB人民幣4,699元（約台幣21,356元）；16 GB +512 GB人民幣4999元（約台幣22,720元）；16 GB +1TB 人民幣5,499元（約台幣24,992元）。

▼vivo、Arm及聯發科技都到場共襄盛舉。

▲▼ vivo,vivox200,x200PRO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo,vivox200,x200PRO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

型號 配置 人民幣價格 台幣價格
X200 Pro 12GB+256GB 5,299元 24,083元
X200 Pro 16GB+512GB 5,999元 27,265元
X200 Pro 16GB+1TB 6,499元 29,537元
X200 Pro 16GB+1TB 衛星通信版 6,799元 30,901元
X200 12GB+256GB 4,299元 19,540元
X200 12GB+512GB 4,699元 21,356元
X200 16GB+512GB 4,999元 22,720元
X200 16GB+1TB 5,499元 24,992元
ET快訊
柯震東在蕭敬騰婚禮跳16蹲！「隔天不能起身」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

讀者迴響

最夯影音

更多

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面