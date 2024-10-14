vivo X200系列「2億超長焦追星神機」對戰三星　全機種價錢一次看

記者蘇晟彥／北京報導

vivo 14日在北京水立方舉辦旗艦機發表會，在先前已經曝光、搭載天璣9400機種的X200系列即將上市，今年再度與蔡司合作，推出「2億APO超長焦」，最高更可達100倍超清變焦，隱約要與三星對戰「演唱會神機」封號，而在會上中國售價、詳細規格也一次曝光，目前台灣暫定於11月下旬登場，正式售價待官方公布。

▼vivo今年X200系列發表會主打「2億APO超長焦」，連會場外擺設都以鏡頭作為大型裝置藝術佈置。（圖／記者蘇晟彥攝）



在先前聯發科宣布推出「天璣9400」晶片後，vivo隨即在北京舉辦旗艦新機X200系列發佈會，同時也邀請媒體搶先一睹全新旗艦機真面目。本次除了主打首款搭載天璣9400晶片外，更繼續與蔡司深度合作，X200 Pro將配置「2億APO超長焦」，最超可達100倍超輕變焦，在現場更以坐在演唱會山頂的視角為例，能夠清晰拍攝到舞台上藝人的各種動態，隱約要與三星拍板叫陣，爭奪「追星神機」的封號。

本次vivo X200系列還支援Live Photo動態照片格式，與iPhone相容性佳，讓跨平台分享更便捷，為消費者的攝影創作和分享體驗增添更多活力。影片錄製功能也全面升級，帶來4K 120fps電影級慢動作、全焦段10bit Log和4K逆光電影人像等多項強大功能。在4K 120fps慢動作模式下，vivo X200系列可輕鬆捕捉運動、舞蹈等快速場景中的細膩動作；支援10bit色深影片錄製，則讓每個焦段的影片素材，呈現更豐富的色彩層次，為後期創作提供更大調色空間。

在外觀上，這次不管是X200、X200 Pro都推出寶石藍、鈦色、白月光及辰夜黑4色，螢幕尺寸分別為6.67吋及6.78吋，其中寶石藍以玻璃為材料，以海洋波光粼粼渲染出紋理，是這次出現的特別色，儘管在照片中看不出細節，但實機拿在手上時卻意外有質感。

而為了讓手感加分，這次X200系列為首款「全等深微四曲」設計，從側面看去機身更加輕薄，邊框的黑線更讓四邊都壓至1.63mm，讓螢幕尺寸「滿溢而飽滿」。最後，在會上也介紹許多「AI相關功能」，包含大家熟知的原子通知升級為原子島、新增可以透過拖、圈來完成各種物件辨識、行程安排等，但詳細也靜待官方更詳細介紹功能。

▼四邊都感覺更「圓潤」。



此外， 在發佈會上vivo也宣布與運算平台供應商Arm共建聯合實驗室，成為首個與Arm成立聯合實驗室的手機品牌，雙方將攜手於vivo旗艦產品中打造令人驚豔的行動體驗，而作為「天璣9400」的供應商，聯發科集團高級副總裁 徐敬全也到場共襄盛舉。

X200 Pro推出寶石藍、鈦色、白月光及辰夜黑4色，售價分別為12GB+256GB 人民幣 5,299元（約台幣24,083元）；16GB+512GB人民幣5,999元（約台幣27,265元）；16GB+1TB人民幣6,499（約台幣29,537元）；16GB+1TB衛星通信版 人民幣6,799元（約台幣30,901元）。

X200推出寶石藍、鈦色、白月光及辰夜黑4色，價格分別為12GB+256GB 人民幣 4,299元（約台幣19,540元）；12GB+512GB人民幣4,699元（約台幣21,356元）；16 GB +512 GB人民幣4999元（約台幣22,720元）；16 GB +1TB 人民幣5,499元（約台幣24,992元）。

▼vivo、Arm及聯發科技都到場共襄盛舉。

