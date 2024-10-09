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vivo X200系列確定搭載天璣9400晶片　台灣上市時間公開

記者蘇晟彥／綜合報導

vivo 9日終於官方宣布，X200系列旗艦手機再度攜手聯發科技，搭載全新天璣9400旗艦晶片，將帶來各類Agentic AI強大功能，在降低功耗的同時達到頂尖的影像處理能力，預計在AI技術、影像畫質、性能功效等多方面帶來嶄新的旗艦手機體驗。此外，X200系列將於10月14日於北京正式發表，台灣預計於2024年11月中下旬面市。

▼X200系列確定搭載天璣9400旗艦晶片。（圖／ETtoday資料照）

▲vivo X100正式登場。（圖／記者陳俐穎攝）

作為聯發科技的第四代旗艦平台，天璣9400採用第二代全大核設計，結合Arm v9.2 CPU 架構，以及最先進的GPU和NPU提供更顯著的能效表現，相較於前一代，天璣9400單核性能提升35%、多核性能提升28%；同時功耗降低達40%，展現了卓越的效能與能效比。天璣9400亦整合聯發科技天璣Agentic AI引擎，進一步強化 AI 應用層面，讓消費者盡情體驗更出色的手機AI應用。

vivo台灣總經理陳怡婷表示：「vivo X100系列全球首發搭載天璣9300，成功為X系列奠定專業攝影領導地位，今年vivo很榮幸再度與聯發科技攜手，搶先推出全球首款搭載天璣9400晶片的X200系列旗艦機種，此次合作將大幅提升消費者在AI技術、影像畫質、性能功效方面的體驗。vivo X200也將繼續秉持對卓越影像技術的承諾，透過與聯發科技、蔡司的合作，為消費者打造非凡的旗艦手機體驗。」vivo X200系列將於10月14日於北京正式發表，台灣預計於2024年11月中下旬面市。

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