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曹興誠遭「熱心民眾」舉報台獨　陳明祺：陸想營造「民意」的感覺

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案，聯電創辦人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

▲聯電前董座曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦14日宣布，在「熱心民眾」透過「台獨舉報專線」的舉報下，將立委沈伯洋、聯電前總座曹興誠列入「台獨頑固分子」清單。對此，國防安全研究院前執行長陳明祺表示，這種舉報的方式，是想營造出一種「民意」的感覺，但事實上沒有說服力，「大家都知道，他要打擊誰就打擊誰。」

陳明祺提到，中國現在所謂「台獨頑固分子」的定義越來越廣，沈伯洋是比較早開始揭露中國對台灣的一些網路行動，所以不難理解，但是現在不斷的擴大，連不在政府任職的人都有風險，「沈伯洋至少還是立委，曹興誠是完全沒有官職的。」

陳明祺說，這令他想到遠東集團被懲罰的事件，雖然是找了別的原因開罰，但大家都知道真正的原因，「我們常常在講，針對你的對手的時候，要縮小打擊面、擴大爭取面，可是現在好像越做越牽連越廣，這對他的戰略指導原則有幫助嗎？」

據國台辦說法，沈伯洋、曹興誠兩人是「熱心民眾」透過「台獨舉報專線」舉報後，才被列入「台獨頑固分子」清單。陳明祺認為，這是想營造出一種「民意」的感覺，但事實上根本沒有說服力，「大家都知道，他要打擊誰就打擊誰。」

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委沈伯洋專訪。（圖／記者林敬旻攝）

陳明祺指出，近年也有學者在大陸被抓，其中很多都不是所謂「親綠」的學者，反而是一直跟對岸關係不錯的，「這讓人越來越不解，為什麼牽連越來越廣？難道是想在台灣製造一種人人自危的感覺嗎？」

陳明祺強調，這樣的做法反而會讓大家對中國更加反感，「以中國想要達成的目標來說，應該是沒有幫助的。」

同日，解放軍也宣布展開「圍台軍演」，陳明祺提到，中國一定會傳達一個訊息，說軍演只針對少數、極端的台獨分子，但全台灣的人多少都會感到威脅，「你真的為了沈伯洋、曹興誠這兩個人，把全島包圍起來，這個CP值不高吧？」

陳明祺也直言，把沈伯洋、曹興誠列入所謂的台獨清單裡面，對兩人來說傷害也不大，純粹就是一個象徵性的動作，「我覺得這對中國更大的目標來說，看起來是無濟於事，甚至反而是有害的，在這上面的操作可能要更小心一點。」

▼國防安全研究院前執行長陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼國防安全研究院前執行長陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）

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