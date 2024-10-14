快訊／台獨份子名單再新增3人　　國台辦：懲戒黑熊學院、沈伯洋、曹興誠

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍今（14）日宣布軍演，大陸國務院台辦發言人陳斌華也發出最新懲戒名單，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨」頑固份子線索舉報郵箱舉報的線索訊息，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒。這也是國台辦日前釋出「台獨」舉報專線，首次出現正式舉報後的懲戒名單。

陳斌華表示，經核查，「黑熊學院」在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打著「講座」、「培訓」、「戶外演練」甚至「親子活動等幌子，明目張膽培育「暴力台獨分子」，公然從事「台獨」分裂活動，是不折不扣的「台獨」基地。

陳斌華稱，沈伯洋作為「黑熊學院」負責人，有組織有計劃地從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。

曹興誠為「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，賣力鼓吹「以武拒統」、「全民皆兵」，還投資策動拍攝「台獨」題材影視劇，以各種方式灌輸「反中謀獨」的精神毒素。

陳斌華指出，「沈、曹『台獨”』思想頑固、涉『獨』言論囂張、謀『獨』行徑惡劣、肆意『倚外抗中』，赤裸裸地分裂國家、煽動分裂國家，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。」

陳斌華表示，大陸方面決定將沈伯洋、曹興誠列入「台獨」頑固份子清單，對「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠實施制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制「黑熊學院」及沈、曹的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，決不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治「台獨」頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

陳斌華強調，對於涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固份子及「台獨」基地，我們決不容忍、決不姑息，必將重拳出擊、嚴厲懲治。歡迎廣大熱心民眾特別是台灣同胞繼續積極提供關於「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠分裂國家、煽動分裂國家犯罪活動的新線索。

陳斌華表示，在民族復興、祖國統一的歷史大勢面前，「台獨」份子終將為其所作所為付出慘痛代價。「台獨」與台海和平水火不容。希望廣大台灣同胞擦亮眼睛，認清「台獨」的極端危險性、危害性，自覺與「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠等「台獨」頑固分子劃清界限，堅決反對「台獨」分裂行徑，與大陸同胞攜手推動兩岸交流合作、融合發展，守護中華民族共同家園，共創兩岸同胞綿長福祉。