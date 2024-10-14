沈伯洋、曹興誠遭列台獨清單　陸委會：脅迫恫嚇台灣人

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦14日下午宣布將立委沈伯洋、聯電前董座曹興誠及「黑熊學院」列入「台獨頑固分子清單」。對此，陸委會晚間表達嚴正譴責，「中共不斷操作所謂『懲獨』伎倆，一再脅迫恫嚇台灣人民，意圖破壞自由民主社會，只會讓兩岸越走越遠。」

陸委會表示，中華民國是主權國家，中共從未治理管轄過台灣，北京當局無權依其內部法規對我人民實施任何懲戒，台灣2300萬人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由、民主與權利，對於中共企圖以「打擊台獨」營造對台具有管轄權、獲取「推進統一」的假象，台灣人民早已看穿其拙劣伎倆，更難以接受與認同，一再操作只會適得其反。

陸委會指出，中共設立舉報信箱鼓勵檢舉，只要北京當局願意，什麼樣的行為都可以被定罪，「中共今日的舉措更表明，即便是一般民主自由社會習以為常的議題討論、理念推廣等言行，乃至個人言論表達，中共都無法容忍，也不允許存在。這也凸顯兩岸無論在政治體制、言論自由及理性思辨上都有巨大鴻溝。」

▼聯電前董座曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）



陸委會強調，兩岸之間最根本的問題就是中共拒絕承認中華民國存在，「台灣人民享有民主自由的政治體制，以及憲法及法律保障不可剝奪的自由權利，中共相關舉措只會將台灣人民愈推愈遠，更不利於台海的和平穩定。」

國台辦發言人陳斌華14日下午表示，沈伯洋作為「黑熊學院」負責人，有組織有計劃地從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。

陳斌華指出，曹興誠為「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，賣力鼓吹「以武拒統」、「全民皆兵」，還投資策動拍攝「台獨」題材影視劇，以各種方式灌輸「反中謀獨」的精神毒素。

陳斌華還說，大陸方面決定將沈伯洋、曹興誠列入「台獨」頑固份子清單，對「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠實施制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制「黑熊學院」及沈、曹的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，決不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治「台獨」頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

