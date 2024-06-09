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常把紅包當垃圾丟掉！　環保局：貴重物品藏鐵盒

▲▼環境部再補助11縣市試辦定時定點收運，讓民眾不用追著垃圾車跑。（圖／環境部提供）

▲經常有民眾把私房錢當垃圾丟掉，倒垃圾後才想起忘了把錢拿出來。（示意圖／環境部提供）

文／中央社

避免誤把紅包等貴重物品當成垃圾丟棄，台北市環保局今天建議，可以藏在鐵盒中，因為清潔隊員發現鐵盒時會要求改置資源回收車，就不會隨一般垃圾進入焚化廠，較容易尋回。

台北市環保局發布新聞稿表示，中正區清潔隊日前接獲通報，有民眾將3名子女的孝親紅包藏在枕頭中，後來倒垃圾時，不慎將枕頭連子女孝心金一併丟掉，回到家才想到紅包忘記拿出來，希望清潔隊協助攔車。

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環保局指出，幸好民眾通報即時，經電話聯繫垃圾車上清潔人員安排在木柵垃圾焚化廠前將車停下，並將車內垃圾放在傾卸口前平台讓民眾尋找，30分鐘後就找回共新台幣1萬2000元的紅包。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲環保局表示，有民眾誤把子女給的孝親費藏在枕頭內，在打掃時誤當垃圾丟棄。（示意圖／記者劉維榛攝）

環保局建議，重要物品或文件可收藏在鐵盒等金屬容器中，若清潔隊員發現就會要求改丟置資源回收車，不僅多一次檢查機會，金屬容器也不會隨一般垃圾進入焚化廠焚燒，較容易尋回。

此外，環保局表示，民眾若不慎丟棄重要物品，一定要馬上向清潔隊聯繫，才能即時攔停垃圾車，否則若已倒入垃圾貯坑，恐難以尋回。

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關鍵字：

環保台北市垃圾處理貴重物品回收

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