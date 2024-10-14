快訊／「聯合利劍-2024B」結束了！　解放軍預告：持續練兵備戰

▲大陸解放軍宣布「聯合利劍-2024B」演習圓滿完成。 （圖／翻攝 東部戰區）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德雙十國慶演說後，大陸解放軍今（14）日宣布實行「聯合利劍-2024B」演習，這也是今年第二次對台軍演。稍早，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，「聯合利劍-2024B」演習圓滿完成，將繼續練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂行徑。

李熹指出，10月14日，中國人民解放軍東部戰區圓滿完成「聯合利劍-2024B」演習各項科目。全面檢驗了戰區部隊一體化聯合作戰能力。

李熹預告，「戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗『台獨』分裂行徑。」

▲ 解放軍本次「聯合利劍－2024B」演習首次明確標出台灣港口位置。（圖／翻攝 中國軍事）

今天清晨，大陸解放軍東部戰區突擊宣布，10月14日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍-2024B」演習。

李熹稱，「將有艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。並且強調，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

回顧大陸解放軍東部戰區今年5月宣布實行「2024聯合利劍A」演習，主要針對賴清德520就職演說，相隔不到五個月，再次宣布執行「聯合利劍-2024B」演習，明顯劍指賴總統拋出「祖國論」、兩岸互不隸屬「新兩國論」，以及「北京無權干涉台灣」等言論。