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蘇紫雲：圍台軍演「針對心理、士氣」　台灣優先顧好心理防線

▲▼圍台軍演。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲解放軍「圍台軍演」範圍。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

記者蔡紹堅／台北報導

解放軍14日清晨宣布展開「聯合利劍－2024B」圍台軍演，並重點演練「要港要域封控」。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，這一次軍演針對的就是台灣的心理與士氣，台灣必須顧好心理防線，強化全社會韌性，做好關鍵設施的防護，儲備物資及庫存來應對。

蘇紫雲14日出席「習近平主政下中國大陸的政治、經濟與社會發展態勢」研討會，他提到，中國這一次的軍演非常不理性，這種做法對台海關係是不健康的，不過，中國這樣的戰略方向不會改變，因為他希望從陸權走向海權，台灣是中間最重要的防衛線，所以不管是「利劍A」還是「利劍B」，或過去兩年來總共5次的大型軍演，都是一樣的。

蘇紫雲認為，解放軍這一次的演習，目標是針對台灣的心理士氣，在這種情況下，台灣第一個重要的是顧好心理防線，就像總統賴清德所說的，「我們對內會有不同的意見，民主國家就是這樣，但對外要團結一致。」

▼國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（圖／記者蔡紹堅攝）

蘇紫雲指出，第二個，是全社會韌性，這方面台灣已經有很好的基礎，台灣有《全民防衛動員準備法》，包含強化物資的儲存，還有關鍵設施的防護，可以應對中國可能的封鎖；第三個，中國要進行兩棲登陸還是很難，比較可能利用非戰爭的軍事行動，所以台灣要先把物資、庫存準備好。

蘇紫雲說，另外一個就是美國的台灣關係法，很少人注意到，裡面的第二條第四項，就是中國如果用非和平手段，包括禁運還有封鎖針對台灣的話，美國政府會高度關切。

蘇紫雲提到，中國可能是想用新常態來取代現狀，創造一個新的常態或新現狀，台灣的應對，除了把自己的防衛韌性提高之外，可能要考慮建造新級別的船艦，不是過去的那些級別，而是一個很特別的級別，叫作「監視艦」（Monitor Ship），這是低成本的，但可以在「灰色地帶」行動，發揮比較大的效果，現在日本、英國都有，在維護上較便宜，需要的船員也較少，可應對低強度、高頻率的威脅，是可以思考的防衛策略。

▼解放軍軍演畫面曝光。（圖／翻攝央視）

▲解放軍「聯合利劍-2024B」軍演首波畫面曝光。（圖／翻攝央視）

蘇紫雲認為，此次軍演的規模大概不會超越2022年八月那次，天數雖然沒有公開，但從一般的模式來看，應該是120小時，也就是五天左右，短一點的話，可能是72小時，三天左右，「這可以展現他的政治訊息，又可以避免其他國家過度的抗議，例如去年四月圍台軍演時，當時抗議蔡英文總統出訪美國，他就宣布禁航區，導致南韓、日本等一些國家的商業航空延誤，向北京抗議，所以北京現在越來越『聰明』，會展現軍力，但盡可能減少可能的後座力。」

蘇紫雲也直言，北京有能力封鎖台灣的海運或空運，但是台灣、中華民國已經準備很久了，依照《全動法》，還有《能源法》，至少可以撐五個月以上，「當然，在面對緊急危機的時候，不可能全部工廠都開工，以必要的來說，大概是27%，意思就是五個月以上沒問題。」

蘇紫雲說，面對封鎖，中國也會很痛苦，因為北京的戰略目標是要速戰速決，但封鎖曠日持久，目標是要「快打快收」，可是手段卻很長，這是不對的，「越長的話，國際介入的時間就越多。」

▲解放軍「聯合利劍-2024B」軍演首波畫面曝光。（圖／翻攝央視）

蘇紫雲坦言，台灣比烏克蘭幸運，因為烏克蘭跟俄國有很長的陸地邊界，所以俄國走路就入侵了，台灣有海峽，中國要兩棲登陸風險很高，才會有今天所謂的非戰爭的軍事行動，「在這種情況下，台灣如果心理防線顧好，那時間反而站在台灣這裡。」

最後，蘇紫雲還說，美國第二任總統亞當斯說過一句話，可以解釋台灣現在的防衛跟自由民主的關係，就是「我們這一代學政治、學軍事，是為了讓下一代可以自由的學藝術學、文學、哲學。」有實力才可以維持和平，才可以保護自由民主的生活方式。

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