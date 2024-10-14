賴清德原派陳建仁任APEC代表！遭北京施壓被拒　傳改派施振榮

▲總統賴清德原本指派前副總統陳建仁擔任APEC代表。（資料照／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

亞太經濟合作會議（APEC）今年將在秘魯舉行，在總統特使人選方面，總統賴清德確實原本確實規劃由中研院院士陳建仁擔任，但在中國壓力下，未獲主辦方同意。不過，有媒體指出，賴清德改派宏碁集團創辦人施振榮出席一事，經詢問，替代人選可能不是施，截至目前人選還在討論確定中。

經查證，賴清德確實原本規劃邀請陳建仁經濟領袖會議的總統特使人選，除了曾任副總統、行政院長等重要職務外，他本身也在公共衛生、生技界等領域享譽國際；此外，秘魯是天主教國家，陳建仁則是梵蒂岡冊封的「耶路撒冷聖墓騎士」，人選有友好之意。

不過，疑似在中國的壓力之下，秘魯向我方表示，希望由「無政治背景」者擔任總統特使，因此不便來台遞送邀請函。由於陳建仁擔任特使的構想無法達成，賴清德必須尋找替代人選。

有媒體報導指出，總統府規劃改派宏碁集團創辦人施振榮擔任總統特使；不過，經詢問，替代人選可能不是施振榮，截至目前人選還在討論確定當中。

回顧前總統蔡英文任內的APEC領袖代表，前兩屆2016年、2017年，都是由親民黨主席宋楚瑜擔任；而自2018年開始，連續6年，都是由台積電創辦人張忠謀出任領袖代表，不過2019年位於智利的會議取消，以及2020年與2021年，都因為新冠疫情，改為線上會議。

事實上，賴清德本來規劃陳建仁擔任他任內首位APEC代表一事，也非中華民國第一次委任前副總統身份的政治要角擔任代表。早在前總統馬英九8年任內，就都是由前副總統連戰、蕭萬長分別擔任APEC領袖代表。