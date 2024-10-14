被列「台獨頑固分子」懲治　沈伯洋不意外：嚴防中國進一步灰色地帶作戰

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

中國國台辦發言人陳斌華14日點名民進黨立委沈伯洋等人為「台獨頑固分子」，實施懲戒，將依法終身追責。對此，沈伯洋回應，自己並不意外，中國對於我方民防相當忌憚，要注意的是之後會不會以此進一步進行灰色地帶的作戰，這要嚴防。

根據國台辦懲戒名單，除了沈伯洋，還包括聯電創辦人曹興誠和「黑熊學院」。這是國台辦日前釋出「台獨」舉報專線，首次出現正式舉報後的懲戒名單。其中國台辦指出，沈伯洋作為「黑熊學院」負責人，有組織有計劃地從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。

沈伯洋表示，這次國台辦公布名單是配合共軍軍演一起，要提醒大家的是，中國一直以來的軍演是恐嚇，目的是希望台灣不要挑釁，而公布懲戒名單的意義，就是要說台灣有人挑釁，但武力擾台的是中國，明明他們挑釁，為何每每討論的卻是台灣有沒有挑釁，這邏輯不通。

沈伯洋說，中國想用法律戰，用這樣的方式把台獨標示出，這有擴張管轄權的問題，新聞裡也有指出懲戒包括商業活動及其家人，大家要非常小心，經濟上制裁過去就有出現過，他以後一定也會用這個做理由，進一步灰色地帶作戰，這要嚴防。

沈伯洋強調，對於自己在名單中並不意外，中國對我國民防推動忌憚，相關課程發展都很關注，甚至對黑熊學院詆毀，說是納粹、新納粹，或說他是蓋世太保，這目的是想要複製俄羅斯風向，說有人在挑釁。

沈伯洋也提到，國台辦事實查核有問題，他根本不是黑熊學院負責人，帶頭造謠不可取，黑熊學院是五人創立，當時他主要對外發言，現在是榮譽院長因為擔任公職不要有利益衝突問題，所以他把在民間團體的其他職位都退掉，目前主要就是講師。