罷免投票後上班首日　謝國樑感謝市民：更虛心做好市政

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑罷免案投票結果確定為否決，謝國樑今（14日）馬上投入市政工作，上午近9時於市府大樓受訪時，他感謝同意與不同意罷免者的肯定與鞭策，不希望基隆再有任何衝突，衷心期盼自己是台灣少數的罷免案例。市府於罷免案期間對於市政工作並無偏廢，之後也會更虛心做好市政。

謝國樑說，今天上午9時馬上要跟基隆的兒少團體開會，共同研商如何關心基隆的兒少保護，至於市政工作方面，即使在選舉期間也不曾有所偏廢，未來會更努力推動市政工作，尤其2025年的基隆市政府總預算最近就要完成編列，將交由議會審查。

謝國樑說，在罷免案後的第一個上班日，馬上就要跟地方法院少年及家事團隊，針對兒少相關保護措施召開會議，下午也會固定跟市府團隊成員討論近日的施政方向，中間還有一些地方拜訪的行程。

謝國樑強調，在選舉的時候雖然不曾怠慢市政工作，相關政策也都如期推出，但心境上難免會有些掛心，在這場選舉告一段落之後，衷心希望短期內不要再有選舉，希望能夠好好的回歸到自己的工作崗位，這是他給他自己跟同仁們最深的期待，並且參考外界的意見，虛心的做好每一件事情。

謝國樑表示，大家都知道，基隆從未投過罷免票，很多市民直到投票日前的一兩個月都還是一知半解，他感謝每一張投出來的不同意罷免票對於市府施政的肯定跟支持，而對於將近7萬的罷免同意票，他也會非常認真且謙卑的看待，感謝這些市民朋友在這一次選舉站出來積極表態，對他將是時時的警惕提醒，因此無論投不同意罷免票或同意罷免票的市民朋友，他都深深感謝。

謝國樑指出，他希望在禮拜二下班前就先透過電話與發起罷免案的戴璟安先生聯繫，等戴先生回國後，會親自帶著幕僚拜訪戴先生以及他所認可的團體跟代表，先以不公開方式進行會談，等到釐清一些程序以後，可以在市府用透明、公開的方式，讓市府團隊以及公民團體成員，能夠有深入討論交流的機會。

謝國樑強調，這次的選舉對基隆來說已經很疲乏，不希望基隆再有任何的衝突，希望基隆是一個有愛的城市，他衷心的希望不論在基隆或者是在全國各地，如果不是特殊極端的案例，都不希望再有任意罷免的情況出現，希望這次的罷免投票案只是台灣少數的案例。

媒體詢問電動機車政策，謝國樑說，會逐年慢慢完成，未來也會跟傳統的機車行有更多的合作，希望共同服務好基隆的青年市民朋友，讓相關的細節做得更好、更周延，讓青年與市民朋友都能有更高的滿意度。

至於NET商場的相關爭訟，謝國樑表示，在罷免案告一段落之後，大家都要回歸到市政軌道，法律是最好的裁決方式，他會尊重法律依法行政，也盼各方以法律為基礎處理事情。