揭民進黨罷樑失敗下一步！　沈富雄預言「明年會有大規模行動」

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案13日落幕，最終罷免不成功。對此，前立委沈富雄表示，大部分人都覺得這場罷免「小題大作」，正當性有問題，而且謝國樑選得不錯，所以整個罷樑團體，不管背後民進黨出力多大，都是失敗的。但他也提醒，民進黨不是國會多數黨後，依賴兩大武器，第一「大法官釋憲」、第二「從明年開始，會有大規模罷免行動」，因此罷樑案才會有指標作用。

沈富雄昨於節目《TVBS戰情室》表示，謝國樑滿可憐的，即使再不好、再惹人厭，也不至於讓人要大動干戈，任期還沒一半就想把他拉下來，大部分人都覺得罷免是「小題大作」，正當性是有問題的。

沈富雄認為，罷樑案的票數開出來，謝國樑選得不錯，除了當初沒有支持他選市長的人以外，而且原本支持他現在卻改變心意，同意罷免的人並不多，所以整個罷樑團體，不管背後有沒有民進黨、出力有多大，都是失敗的。

沈富雄說，過去自己一再表示立場，都認為罷樑太過分，如果民進黨今天在國會是多數黨，院長也不是韓國瑜的話，會有這回事嗎？自己覺得不會。

沈富雄指出，民進黨在國會不是多數黨以後，開始依賴「兩大武器」，一個是「大法官釋憲」、一個是從明年開始，會有「大規模的罷免行動」，因此罷樑案才有指標作用。

最後，沈富雄強調，旁人看來這場罷樑案，只會認為「有這麼罪大惡極，連任期都等不急嗎」，這點讓人很不服氣，還有幾個有關商場的官司，謝國樑都沒有敗訴，讓當初罷免的理由都不存在了，就算後面罷樑團體提出的7大罷免理由，還是非常空洞，擺在任何縣長身上都是通的，但也沒有辦法讓人心服口服。

▼前立委沈富雄。（圖／記者黃哲民攝）