「謝國樑守住地位卻不及格」　吳靜怡曝：罷免團體開出完美成績單

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭運興／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案13日落幕，最終罷免不成功。對此，政治評論員吳靜怡今（14日）表示，年輕的罷樑團體，完成一場非政治對決的最佳典範，開出了「完美成績單」。她也分析，這場行動已經確認藍營選民結構，進入跨世代裂解，謝國樑用組織守住自己的地位，但政策和政績已經被年輕人打了不及格的成績單。

吳靜怡表示，謝國樑用「政治對決」和「政黨武器」捍衛自己在基隆存活！國民黨確實展現出強大組織動員能力，甚至在民調數據，就能看出60歲以上有88.92%基隆市民一定會去投，也就是本來預估罷免投票的年齡層佔比就高。

吳靜怡表示，而40歲開始，年齡越高越是「不同意罷免」的佔比就超過五成，因此這場基隆謝國樑罷免案的「不同意」得票率，不讓人意外。

吳靜怡指出，最讓人意外的是「同意罷免」居然高達6萬9934票占44.84%，恐怕連罷免團體都不知道空氣從哪裡來的情況之下，開出了「完美成績單」。

吳靜怡分析，若用各區的票數來看，在沒有候選人的情況之下，各區得票率皆超過2020年民進黨提名立委蔡適應參選。另外，民眾黨和柯文哲再一次證明，藍白合沒有一定的必要性，而白也不會造成綠太多威脅，年輕人再也不是完全跟柯文哲畫上等號。

吳靜怡認為，基隆的年輕罷樑團體，完成了一場非政治對決最佳典範，這場2024年的罷免行動，已經確認藍營鐵板一塊的選民結構，已經開始從40歲以下進入跨世代裂解，謝國樑用組織守住自己的地位，但政策和政績已經被年輕人打了不及格的成績單。

最後，吳靜怡強調，對於一個戰士而言，勝利並不代表一切，重要的是從戰鬥中學到了什麼， 總之，年輕人幹得好。

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）