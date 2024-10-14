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玄大虐貓遭霸凌5天！釋昭慧教「應對戰術」：不容許界內拉屎撒尿

玄奘大學主任釋昭慧分享應對網路霸凌的「戰術」。（圖／翻攝自臉書／釋昭慧）

▲釋昭慧秀出抱貓照。（圖／翻攝自臉書／釋昭慧）

圖文／CTWANT

三花貓「樂樂」6日於新竹市香山區街頭，因脖子被襪子纏繞，後來搶救不及慘死，而動保團體查出，其飼主、玄奘大學心理系大四的張姓學生疑似虐貓，引發民眾撻伐，更有人到校方臉書發表「垃圾學校」等攻擊性言論，讓學校主任釋昭慧出面留言回擊。釋昭慧昨（13）日又在臉書分享「應對網路霸凌戰術」，並曬出自己抱貓的照片，說到「三花貓的妥妥貓奴，所以面對三花貓慘死，難免有移情作用而倍感憤怒！」

釋昭慧發文表示，由於玄奘大學出現學生「疑似」虐貓事件，讓學校的臉書粉專足足被網路霸凌了5天，「記者會開完了，本以為可以安靜等候偵查結果，然後校方理智而公允地作出處分，未料網路霸凌不但沒有停歇，而且越來越張狂」，更有學生因此失眠，這才讓她開始意識到「老虎不發威，會被當病貓」。

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她說，學校再那麼「溫良恭儉讓」下去，一些無辜學生的心靈創傷將不斷加劇，也為了讓無辜的學生可以無憂無懼，抬頭挺胸地面對世人，她下定決心「重披戰袍，發揮一往如前『談笑用兵』的能耐，一邊工作，一邊應戰」。

釋昭慧指出，由於在這個網路世代，每一個人、每一個機構，都有可能慘遭網路霸凌，所以她很樂意向大家獻曝「戰術」。

首先，釋昭慧認為，網路霸凌者主要分為3種人，第1是真誠地為了貓咪的慘死而心靈傷痛，擔心校方包庇學生，且搞不清楚學校目前處境的人，「事實上，學生根本溜得不見人影，我們也必須依法行事，不可以單方面將他定罪，對他進行缺席審判」。

第2是愛護動物者，由於過去曾遇上凌虐動物情節，造成集體的創傷後壓力症（PTSD），害怕校方會「草菅貓命」；釋昭慧說，「我們只要耐心且以同理心，真誠應答，他們就能釋懷，而且與我真誠交流他們的查訪資料，讓我也受益匪淺」。

釋昭慧直言，第3，便是存心羞辱人的網軍，「他們完全搞不清，身經百戰的我，早已百毒不侵，這麼連番罵三字經下來，我依然一邊快樂工作，一邊談笑用兵！這麼一來，氣死的是反倒是他們。看到三字經或其他惡毒語言，我還趕緊請悅萱老師擷圖，留作呈庭證據。果然才這麼一說，這些三字經或惡毒跟帖，突然『人間蒸發』。」

釋昭慧在文末寫道，「我得要結出一個虛擬世界的『界』，那就是玄奘大學粉絲頁。只要是在玄奘大學粉絲頁的『界內』，我就不容許他們在此『界內』拉屎撒尿，撒潑撒野，一定會用最簡單的辦法，弄到他們氣急敗壞，筋疲力盡，用以聊資薄懲。如果有高人能教我們用AI自動化作業，我們也非常樂於接受。」

釋昭慧也笑說，「入侵者毫無『道德』可言（所以大都不敢露出真實姓名，大都另開小帳號），入侵者只能夾著尾巴做人，在『繼續獻醜』與『悄悄開溜』之間二選一！」

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