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解放軍再發動圍台軍演　邱垂正：證明中共是台海「不安的根源」

▲▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

解放軍14日一早宣布展開「聯合利劍－2024B」圍台軍演，強調是針對台獨分裂勢力的強烈震攝。對此，陸委會主委邱垂正14日表示，這在在證明了，目前台海不安的根源都是來自於中共的軍武霸權。

邱垂正上午出席「習近平主政下中國大陸的政治、經濟與社會發展態勢」研討會，他在接受媒體訪問時提到，中國大陸對台灣發起軍演，完全無視我方政府釋出的善意，也無視台灣人民對和平的渴望，對和平穩定的台海局勢投下嚴重的威脅，也是對現狀的一種破壞。

邱垂正指出，這在在證明，目前台海不安的根源都是來自於中共的軍武霸權，以及對台灣的極限施壓，希望中國大陸正視中華民國客觀事實的存在，正視台灣人民對民主價值與生活方式的堅持。

邱垂正說，對於解放軍的動態，國軍跟政府都全程掌握，做好充分的準備，一定對保家衛國做好了所有的部署，請國人放心，「國軍都有全盤的掌握，也做好準備。」

邱垂正還說，對岸要正視總統賴清德所說「願與北京、與中共為台海與區域的和平穩定共同合作」，這是雙方共同的責任。

最後，邱垂正也強調，「總統賴清德的演說受到國內包含國際社會的一致肯定，希望中國大陸方面要認真的解讀。」

▼解放軍「聯合利劍-2024B」軍演區域 。（圖／翻攝微博）

▲▼解放軍展開「聯合利劍-2024B圍台軍演」 。（圖／翻攝微博）

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