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60年準確預測！美版「章魚里」上屆竟翻車　今年川普狂勝10％

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲今年川普在俄亥俄州的民調，平均以近10個百分點領先賀錦麗。（組圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國版「章魚里」俄亥俄州從1960年開始，幾乎每次都能準確命中選舉結果，但2020年大選時，共和黨候選人川普雖拿下俄亥俄州，卻無法成功連任，打破「得俄亥俄者得天下」的說法。今年川普在俄亥俄州的民調，依舊以近10個百分點領先，但雙方在全國民調仍膠著，俄亥俄州能否保持章魚里紀錄，還有待最終開票結果。

綜合外媒報導，俄亥俄州自1960年之後的60年間的開票結果，除了1944年和1960年以外，幾乎都和大選最終結果相同，準確率高達93.5％，被視為美國總統大選的風向球，是共和和民主兩黨的必爭之地。

回顧2020年，當時民主黨派出拜登（Joe Biden）與拚連任的川普（Donald Trump）角逐總統大位，選前2個月的民調顯示，拜登一度以50％比45％領先川普，而在倒數1個月時，2人民調戰成平手，到了選舉前3天，川普以47.5％勝過拜登的46.8%。

▲▼ 美國總統大選首場辯論，拜登PK川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在2020年打敗拜登，成功拿下俄亥俄州的17張選舉人票。（圖／達志影像／美聯社）

最終川普以53.27%的得票率，勝過拜登的45.24%，成功拿下俄亥俄州的17張選舉人票。不過，拜登仍以51.31%的得票率拿到306張選舉人票，贏過川普的232張，當選第46任美國總統﹒

今年共和黨在俄亥俄州有明顯領先優勢，川普的支持率從9月開始就維持在50％以上，賀錦麗（Kamala Harris）則是在42%至43％之間徘徊；雙方最大差距達10個百分點，10月9日的最新民調中，川普以51.8％領先，賀錦麗則是42.9％。

除了基本民調之外，俄亥俄州的博斯肯麵包店（Busken Bakery）也被認為是「章魚麵包店」，該間麵包店自1984年以來，都會製作畫有候選人Q版頭像的餅乾，並依照購買率預測選舉結果，儘管在2020年的選舉中同樣誤判，但今年川普餅乾的銷量以54％大幅領先賀錦麗的39％，成為另類民調指標。

隨著大選進入倒數階段，目前雙方不論在全國或是搖擺州的民調依舊膠著，未到最後一刻都難以精準預測，《ETtoday新聞雲》將持續帶您關注本屆美國總統大選。

▲▼美選1010各家民調。（表／記者張方瑀製）

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