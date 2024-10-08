得搖擺州者得天下！川普、賀錦麗民調膠著　7州成「選戰焦點」

▲共和黨候選人川普與民主黨代表賀錦麗的民調陷入拉鋸，令搖擺州的選情格外受注目。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統大選即將於11月5日登場。儘管這個國家約有2.4億人擁有投票權，但由於美國選舉採取的是「選舉人團」制度，因此只有少數幾個搖擺州將最終決定這場選舉的勝負。

美國選舉制度與搖擺州

根據選舉人團制度，每州將根據該州在國會的參、眾議員席次，決定擁有的選舉人票數，另外由於美國有48州和哥倫比亞特區都採用「勝者全拿」制度，因此贏得較多普選票的總統候選人將獲得該州所有的選舉人票。目前，全美共有538張選舉人票，率先取得超過270張選舉人票門檻的總統候選人將當選成為下一任美國總統。

在全國50個州和1個直轄特區中，有7個州因為擁有93張選舉人票，成為選舉最重要的決勝關鍵州。換言之，這幾個州的投票結果將直接影響美國總統選舉的最終走向，但民主黨和共和黨在這幾個州的支持率都相差不遠，因此在每屆選舉中，總統候選人都會特別加強這幾個州的宣傳，爭取更多選民的支持。

這7個州分別是亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州，以及威斯康辛州。

▲拜登在上屆選舉從共和黨手中搶走他們的鐵票倉亞利桑那州。（圖／達志影像／美聯社）

亞利桑那州

選舉人票：11票

2016年：川普以9.1萬多數票獲勝

2020年：拜登以1萬多數票獲勝

亞利桑那州向來是共和黨的票倉，但隨著拉丁裔選民的增加和城市化進程加快，亞利桑那的政治版圖變得更加複雜。在2020年的選舉中，亞利桑那州更是以微弱優勢倒向時任民主黨代表拜登，逆轉共和黨在當地稱霸數十年的趨勢。

作為一個與墨西哥接壤的邊境州，移民問題成為亞利桑那州選民的首要關注。賀錦麗曾在擔任副總統期間被拜登指派處理邊境危機，而這也成為川普在本屆選舉攻擊賀錦麗的焦點。另一方面，亞利桑那州共和黨曾試圖恢復一項160年前的墮胎禁令，但遭到州參議院廢除，引發激烈爭議。

亞利桑那州約四分之一的選民是拉丁裔。在上次總統選舉中，這個群體以3：1的比例支持拜登，但最新民調顯示，拉丁裔選民對賀錦麗的支持率相較於拜登2020年與川普對決時低。儘管如此，該州的民主黨人仍然抱有希望，認為賀錦麗為競選注入新活力，希望這種活力將轉化為選票，為民主黨贏下一州。

▲川普2020年敗選後曾質疑喬治亞州的選舉結果。（圖／達志影像／美聯社）

喬治亞州

選舉人票：16票

2016年：川普以21.1萬多數票獲勝

2020年：拜登以1.2萬多數票獲勝

喬治亞州過去一直是南方傳統的紅色州，然而在2020年的總統選舉中，該州卻首次轉向藍色，讓拜登以微弱優勢勝出，成為1992年以來第一位贏得該州的民主黨總統候選人。喬治亞州有三分之一的人口為非裔美國人，這是拜登在2020年獲勝的關鍵群體。雖然有報導指非裔選民對拜登政府感到失望，但賀錦麗的競選團隊仍希望激發他們的熱情。

在上屆選舉中，川普對自己的失利感到失望，而喬治亞州很快就成為他試圖推翻選舉結果的焦點。當時，喬治亞州國務卿接到川普的電話，要求對方宣布自己獲勝。如今，川普與其他18人仍因涉嫌干預選舉被起訴，不過審訊應該會等到總統選舉結束後，才於12月重新審理。

▲希拉蕊在2016年的選舉將長期支持民主黨的密西根州敗給川普。（圖／達志影像／美聯社）

密西根州

選舉人票：15票

2016年：川普以1.1萬多數票獲勝

2020年：拜登以15.4萬多數票獲勝

密西根州在過去2次選舉都選出了最終獲勝的候選人，並曾是民主黨重要的「藍牆」，但川普卻在2016年的選舉中，罕見打敗民主黨對手希拉蕊，震驚世人。儘管拜登在2020年重新奪回這個關鍵州，但密西根州擁有全國最大的阿拉伯裔美國人社群，而拜登在加薩戰爭中對以色列的大力支持引發不少阿拉伯裔選民的反對，導致其支持度下降。

在今年2月的民主黨初選中，該州有超過10萬名選民拒絕表態，以表達他們對美國軍援以色列的不滿。與此同時，川普不斷強調密西根州對他獲勝的重要性，並以中東局勢為策略切入點，試圖爭取選民支持。

內華達州

選舉人票：6票

2016年：希拉蕊以2.7萬多數票獲勝

2020年：拜登以3.4萬多數票獲勝

內華達州雖然是所有搖擺州中選舉人票最少的一個，但它卻在總統選舉中舉足輕重。內華達州被譽為是「搖擺州中最搖擺的一個」，因為在過去的8次總統選舉中，有5名候選人都是以非常微弱的優勢贏下這個州。

雖然民主黨在前2屆總統選舉中成功獲勝，但川普在今年早前的民調中都遠遠領先於拜登，直到賀錦麗成為總統候選人為止，因此共和黨仍有可能逆轉局勢。雖然內華達州有30%選民來自拉丁裔，但經濟問題對當地選民而言，比移民問題來得更重要，因為該州疫情後復甦緩慢，失業率更高達5.1%。川普承諾若勝選就會減稅並減少監管，吸引了不少選民。反之，賀錦麗利用她對年輕選民和多樣化選民的吸引力來爭取支持。

▲川普之前的民調都遠遠領先於拜登，但現在卻被賀錦麗反超。（圖／路透）

北卡羅來納州

選舉人票：16票

2016年：川普以17.3萬多數票獲勝

2020年：川普以7.4萬多數票獲勝

北卡羅來納州被視為2024年大選的關鍵戰場之一，目前兩黨在此僵持不下，但北卡自1976年以來就一直是共和黨的鐵票倉，只有歐巴馬在2008年以不到1%的微弱優勢贏得該州。儘管北卡在歐巴馬卸任後再度回到共和黨手中，但川普2020年的選舉只以1.3%的微弱優勢勝出，最新民調更顯示北卡如今已成為名副其實的「紫州」。

川普在7月遇刺未遂事件後，著急匆忙地趕到該州舉行首場戶外集會，顯示其對北卡的重要重視。另一方面，民主黨也不輕易放過該州，賀錦麗今年至少造訪了該州10次，包括在颶風海倫侵襲後，前往當地被洪災影響的地區。

賓夕法尼亞州

選舉人票：19票

2016年：川普以4.4萬多數票獲勝

2020年：拜登以8.1萬多數票獲勝

賓州是擁有最多選舉人票的搖擺州，因此這是民主黨和共和黨的必爭之地。賓州在2016年前一直堅定支持民主黨，但川普在2016年的選舉中釋放出「納粹主義」訊息，引起選民共鳴，讓共和黨短暫地拿下賓州。該州很快就在2020年被拜登鎖定為「藍牆」，助他贏得總統之位。賓州工人階級城市斯克蘭頓（Scranton）是拜登長大的地方，加上他的妻子也來自賓州，因此拜登在該州擁有主場優勢。

隨著民主黨總統候選人改成賀錦麗後，她可能會受益於該州巨大的性別差距，因為賀錦麗在賓州女性選民中領先川普20%。然而，經濟與通膨問題是選民首要關注的議題。食品價格飆升對生活成本造成嚴重壓力，削弱賀錦麗在當地的支持度，而川普則試圖將賀錦麗與拜登的經濟政策掛鈎，強調其負面影響。

▲小羅勃甘迺迪宣布退選後，在亞利桑那州的造勢大會上與川普同框。（圖／達志影像／美聯社）

威斯康辛州

選舉人票：10票

2016年：川普以2.3萬多數票獲勝

2020年：拜登以2.1萬多數票獲勝

威斯康辛州在2016年和2020年都選擇了勝出的總統候選人，而每次的勝負差距都僅僅2萬多票。威斯康辛州過去曾經是「藍牆」的一部分。儘管該州在2016年曾短暫支持川普，但選民在4年後重新倒向民主黨代表拜登。

今年，威斯康辛州的選情依然膠著，評論認為第三方候選人可能對選舉造成影響。小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr）一度在民意調查中展現顯著支持率，後來則退出競選並支持川普。共和黨全國代表大會今年選擇在威斯康辛州舉行，2黨候選人也頻繁造訪該州，顯示其對大選的重要地位。