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美國大選「驢子vs大象」歷史緣由曝光　藍紅之爭竟與它有關

▲▼美國政治象徵符號，民主黨驢子，共和黨大象。（圖／路透）

▲美國政治象徵符號，民主黨是藍色與驢子，共和黨則是紅色與大象。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國選舉季期間，代表民主黨的藍色及驢子、代表共和黨的紅色及大象，幾乎隨處可見，甚至早已深植人心。本文為您解析這些象徵符號的由來，其中動物形象具有歷史淵源，顏色意義則和「電視機」有關。

驢子與大象

民主黨與驢子的淵源，可以追溯到1828年大選。當時，民主黨候選人傑克森 （Andrew Jackson）被對手稱呼為笨蛋（jackass），而這個字同時也有驢子的意思。他似乎對此不以為意，還順勢把驢子當成吉祥物，畫在競選海報上，最終也順利勝選，成為美國第7屆總統。

此後，驢子與民主黨的關聯，隨著政治諷刺漫畫的蓬勃發展而加深。其中最知名的就是1870年代《哈潑周刊》（Harper's Weekly）漫畫家納斯特（Thomas Nast）的作品。

▼「第三任期恐慌」據信是共和黨與大象產生聯繫的關鍵作品。點圖可放大。（圖／翻攝loc.gov）

▲▼美國漫畫家納斯特（Thomas Nast）1874年刊登在《哈潑周刊》（Harper`s Weekly）的政治諷刺漫畫「第三任期恐慌」（Third Term Panic）。（圖／翻攝loc.gov）

納斯特被譽為美國漫畫之父，也是「共和黨大象」普及的關鍵推手。他在1874年出版的諷刺漫畫「第三任期恐慌」（Third Term Panic）中，把民主黨描繪成一隻披著獅皮的驢子，正在嚇唬森林裡其他動物，其中包括代表共和黨的大象。

▼納斯特1879年政治諷刺漫畫「奇怪的事情發生了」（Stranger things have happened）。點圖可放大。（圖／翻攝loc.gov）

▲▼美國漫畫家納斯特（Thomas Nast）1879年刊登在《哈潑周刊》（Harper`s Weekly）的政治諷刺漫畫「奇怪的事情發生了」（Stranger things have happened）。（圖／翻攝loc.gov）

不過，共和黨與大象的關聯，早在南北戰爭時期就首次出現。當時，親林肯刊物「Father Abraham」為了慶祝北方聯邦勝利，畫出一頭大象舉著旗幟的插圖，而大象來自當時士兵的一種常用說法，以「看見大象」（seeing the elephant）表達「參與戰鬥」的意思。隨著時間推移，共和黨人欣然接受大象的形象，最終成為該黨官方標誌。

▼2020年美國總統大選期間，CNN的電視開票畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2020年美國總統大選，CNN的開票畫面。（圖／達志影像／美聯社）

藍州與紅州

1960年代，彩色電視機在美國日益普及，電視台播報大選開票結果時，開始在地圖上使用不同顏色，標誌兩黨分別獲勝的州份。

不過，在接下來數十年裡，各界都沒有達成共識，要使用什麼顏色代表哪一黨。直到2000年大選，小布希對上高爾時，幾乎所有電視台都以藍色代表民主黨、紅色代表共和黨，人們才開始用「紅州」（red state）稱呼共和黨支持者較多的州，藍州（blue state）稱呼民主黨支持者較多的州。

此外，搖擺州也被稱為紫州（purple state），也就是藍色與紅色混合的結果。因為這些地方的兩黨支持度勢均力敵，以至於每屆大選都可能傾向不同政黨，甚至撼動大選結果。

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