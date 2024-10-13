　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女子遲到換票狠砸零錢盤　台鐵售票員「眉角浮腫」傷勢曝光

▲▼有旅客乘車不及到窗口換票，對處理結果不滿，不只言語攻擊售票員，還把零錢盤丟向售票員。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵台中站售票員遭到女乘客攻擊，眉角被零錢盤打中浮腫，台鐵公司董事長杜微（左）探視。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵又有員工遭攻擊受傷，今上午在台中站發生一名女子因逾時來不及乘車，到窗口換票，該女子不滿處理結果，不僅出言怒罵，還將零錢盤丟向售票員，導致眉角被打中浮腫，幸未中眼睛，台鐵公司表示，將全力支持協助同仁法律追訴及維護權利。

台鐵公司說明，今上午7時30分左右一名女性乘客，持原定7時整台中開車的371次車票，至窗口反應其逾時不及乘車，台中站售票員依照規定，協助為其簽註最近105車次，可不佔座改乘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼有旅客乘車不及到窗口換票，對處理結果不滿，不只言語攻擊售票員，還把零錢盤丟向售票員。（圖／台鐵公司提供）

▲旅客乘車不及到窗口換票，因不滿處理結果，攻擊台中站售票員。（圖／台鐵公司提供）

溝通過程中，該女乘客對於處理結果不滿，開始言語攻擊，並將檯面上零錢盤自售票窗口用力投向售票員，因閃避不及眉角被打中浮腫，受到極大驚嚇。

台鐵公司表示，當下售票領班與值班站長立即報警，由路警迅速至現場處理，陪同售票員至鄰近醫院就醫驗傷。據了解該旅客疑似有精神障礙，情緒非常容易激動，路警已將其請回路警所續行偵辦。

▲▼有旅客乘車不及到窗口換票，對處理結果不滿，不只言語攻擊售票員，還把零錢盤丟向售票員。（圖／台鐵公司提供）

▲女子乘車不及到窗口換票，因不滿處理結果，攻擊台中站售票員。（圖／台鐵公司提供）

針對該起旅客個人不理性行為，台鐵公司對此表達遺憾，並表示後續各級主管會關懷同仁身心狀況，並全力支持協助同仁法律追訴及維護權利。台鐵公司董事長杜微今上午也親至台中站，關心同仁傷勢與案情。

ET快訊
台北房「總價近5千萬」年輕帥哥豪買！他收名片見公司名懂了
女星控黃健瑋性侵怕到吐！　圈內友卻回「沒人信妳」
《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原照」他痛哭：是我想像
校護偷吃人夫！　摩鐵激戰嬌喊：明天換我騎你
黃小柔結婚10年重拍婚紗照！　「大開深V」牽手老公

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九把刀分享「飲料新喝法」冰度完美！　網一試：太壞了

女子遲到換票狠砸零錢盤　台鐵售票員「眉角浮腫」傷勢曝光

他看《康熙》驚「台女素顏都這麼正？」　大票認證：顏值最穩定

在Threads曬出載具「請別人結帳幫刷」　網戰翻：相對沒這麼嚴重

世新校友敲響廣播金鐘　節目獎、主持人獎大放異彩

《黑白大廚》評審也認證台灣1小吃！安成宰「6年前貼文」曝光

靠勞力賺錢！她納悶「薪水比發展性重要嗎」　網點頭：沒錢有啥用

鋒面東北季風夾殺「變天時間曝」　北、東部下雨又降溫

營養師：台灣學餐青菜份量不輸日韓　哆啦Ａ夢「記憶吐司」也上桌

「黑白大廚」掀營養午餐美味論戰　團膳業曝原因：我們輸在起跑點

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

日H級網美macca狂晃超兇身材　來台玩交友軟體...公開理想型

九把刀分享「飲料新喝法」冰度完美！　網一試：太壞了

女子遲到換票狠砸零錢盤　台鐵售票員「眉角浮腫」傷勢曝光

他看《康熙》驚「台女素顏都這麼正？」　大票認證：顏值最穩定

在Threads曬出載具「請別人結帳幫刷」　網戰翻：相對沒這麼嚴重

世新校友敲響廣播金鐘　節目獎、主持人獎大放異彩

《黑白大廚》評審也認證台灣1小吃！安成宰「6年前貼文」曝光

靠勞力賺錢！她納悶「薪水比發展性重要嗎」　網點頭：沒錢有啥用

鋒面東北季風夾殺「變天時間曝」　北、東部下雨又降溫

營養師：台灣學餐青菜份量不輸日韓　哆啦Ａ夢「記憶吐司」也上桌

「黑白大廚」掀營養午餐美味論戰　團膳業曝原因：我們輸在起跑點

汪建民今辦告別式「遺照曝光」！　Ella、愷樂哀悼致意：我們都會想念你

快訊／金門復國墩釣客失足落海！　命危送醫搶救中

台北房「總價近5千萬」年輕帥哥豪買！他收名片見公司名懂了

那那大師二度開唱「穿空姐裝辣翻」！　嘉賓吐心聲：要有很大勇氣

SM宣布「爭議成員承漢歸隊」　RIIZE元彬代替道歉⋯韓網輿論又炸了

海巡署回應海防問題　持續強化無人機監控與民力合作

越共總書記會中國總理李強　提議更好地解決南海分歧

九族文化村秋季限定部落花季登場　11／24前假日下載憑證享優惠

女星控黃健瑋性侵怕到吐！　圈內友卻回「沒人信妳」：多人指控比較可信

台中婦摔進住家旁5米深水溝　警消出動12人搶救

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

生活熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

快訊／4縣市大雨特報　一路下到入夜

可能還有颱風　最新預測曝

她穩交「找月老報告」被甩！網認：斬很快

17：30搭UBER「隔1.5小時還在內湖」　傻眼原因曝

搬新家發現「鄰居門窗全封死」　網勸：快搬

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

愛愛別用凡士林！泌尿醫曝保險套5行為超NG

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

他麵攤點「1小菜」被發現是台中人！　外地人衝擊：活30年沒聽過

客點20多杯飲料　「1人顧超商」卻被說：怎樣不高興喔

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

黑白大廚評審曾來台　PO文認證1小吃：好吃

更多熱門

相關新聞

台鐵鋼軌驚現裂縫「福隆-石城」採單線通行　纜線也遭竊急報警

台鐵鋼軌驚現裂縫「福隆-石城」採單線通行　纜線也遭竊急報警

台鐵今日一早連2起事件，銅鑼站的計軸故障，人員前往查修，竟發現銅鑼=三義間電纜線遭剪斷約6到7公尺，目前台鐵公司已報警，號誌人員巡查福隆=石城間西正線，發現鋼軌有裂縫，緊急改採單線雙向通行，影響列車延誤。

行李太多求助遭拒　女月台飆罵彰化站務員

行李太多求助遭拒　女月台飆罵彰化站務員

破百人連署加薪1萬元　台鐵產工喊話勞工董事：在董事會提案

破百人連署加薪1萬元　台鐵產工喊話勞工董事：在董事會提案

基層發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應

基層發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

關鍵字：

台鐵售票員乘客換票追訴

讀者迴響

熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

國3死者身分曝！街頭藝人收工遇劫　他南下赴廟會慘死

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

又是陸軍333旅！海陸隊員臟器外露亡　屏東4個月2軍人慘死

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員痛回1句

竹北健身教練虐童　鄉民私刑正義砸店

詐10億帶全家來台　他爽開5間公司

更多

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面