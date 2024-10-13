女子遲到換票狠砸零錢盤　台鐵售票員「眉角浮腫」傷勢曝光

▲台鐵台中站售票員遭到女乘客攻擊，眉角被零錢盤打中浮腫，台鐵公司董事長杜微（左）探視。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵又有員工遭攻擊受傷，今上午在台中站發生一名女子因逾時來不及乘車，到窗口換票，該女子不滿處理結果，不僅出言怒罵，還將零錢盤丟向售票員，導致眉角被打中浮腫，幸未中眼睛，台鐵公司表示，將全力支持協助同仁法律追訴及維護權利。

台鐵公司說明，今上午7時30分左右一名女性乘客，持原定7時整台中開車的371次車票，至窗口反應其逾時不及乘車，台中站售票員依照規定，協助為其簽註最近105車次，可不佔座改乘。

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▲旅客乘車不及到窗口換票，因不滿處理結果，攻擊台中站售票員。（圖／台鐵公司提供）

溝通過程中，該女乘客對於處理結果不滿，開始言語攻擊，並將檯面上零錢盤自售票窗口用力投向售票員，因閃避不及眉角被打中浮腫，受到極大驚嚇。

台鐵公司表示，當下售票領班與值班站長立即報警，由路警迅速至現場處理，陪同售票員至鄰近醫院就醫驗傷。據了解該旅客疑似有精神障礙，情緒非常容易激動，路警已將其請回路警所續行偵辦。

▲女子乘車不及到窗口換票，因不滿處理結果，攻擊台中站售票員。（圖／台鐵公司提供）

針對該起旅客個人不理性行為，台鐵公司對此表達遺憾，並表示後續各級主管會關懷同仁身心狀況，並全力支持協助同仁法律追訴及維護權利。台鐵公司董事長杜微今上午也親至台中站，關心同仁傷勢與案情。