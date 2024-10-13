誤會了！大巨蛋草皮沒被壓壞　李四川：晚會後「梳理」使顆粒跑上來

▲李四川出席板橋接雲寺遶境活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新北報導

台北大巨蛋5日首次舉辦非體育賽事的國慶晚會，但有民眾質疑，大巨蛋球場人工草皮出現不少黑點，擔心是因晚會被壓壞，恐影響後續中華職棒賽事。對此，台北市副市長李四川澄清，這個有些誤會，每次辦活動後都必須做一次梳理，宛如「梳頭髮」一樣，會使底下顆粒跑上來，但接下來繼續進行運動踩踏，顆粒又會掉下去，是正常狀況。

李四川13日上午參加板橋接雲寺遶境活動，針對外界擔心大巨蛋草皮出現陰影黑點，是因辦國慶晚會造成受損？李四川直言，「我想這個是有點誤會啦！」

李四川提及，昨天消息出來後，自己也跟遠雄、人工草皮廠商詢問過此事，因為每次辦完活動都必須再做一次梳理，就好像梳頭髮一樣，再梳一次，底下顆粒就會跑上來，原則上這是正常的部分，如果再繼續去運動踩踏，顆粒就會繼續掉下去。

遠雄集團副總經理楊舜欽12日也說明，台北大巨蛋體育館球場層採用人工草皮，並在舉辦國慶晚會時鋪設專用保護板。網傳照片情況，是大巨蛋及主場場務單位進行整理養護工作後，下層橡膠顆粒回浮到草絲表層所造成的色差。新土顆粒待使用後即會沉降，不會影響場地平整。若是因為舉辦活動，不慎造成場地損害，會要求主辦單位負起賠償責任。