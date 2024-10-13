　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伴屍4年！女兒「毒殺父母」藏屍家中盜領津貼　遭判終身監禁

毒殺父母藏屍家中　女兒盜領4年津貼「遭判終身監禁」

▲大巴多。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

雖然鄰居們都被告知，原本居住在英國埃塞克斯郡大巴多小鎮的約翰（John McCullough）與洛伊絲（Lois McCullough）夫婦已於2019年搬到克拉克頓海邊養老。但後續卻被人發現，這對夫妻其實是被自己的女兒弗吉尼亞（Virginia McCullough）毒殺，並且將屍體藏在家中。弗吉尼亞盜領夫妻倆的津貼整整4年，直到2023年9月才被警方逮捕，目前弗吉尼亞遭切姆斯福德皇家法院被判終身監禁，至少服刑36年。

根據《BBC》報導指出，約翰的屍體被藏於地下室的簡陋墓穴中，洛伊絲的遺體則被藏於二樓的衣櫃裡，用睡袋和羽絨被遮掩。根據警方調查，洛伊絲的死亡方式十分殘忍，不僅被毒害，還遭到錘擊和刺殺。

曾與麥卡洛家相鄰20年的薩金特（Phil Sargeant）表示，這棟房子的窗簾總是拉上，沒人知道屋裡發生了什麼，他形容弗吉尼亞為人風趣，日常言行十分幽默，沒人能想到她會做出這樣的事。

整起事件之所以爆發，主要是2023年時，警方接獲埃塞克斯郡政府保護團隊的報告，指稱麥卡洛夫婦已經失聯一段時間，才揭開了這起駭人聽聞的謀殺案。

在調查期間，弗吉尼亞利用各種藉口取消父母的醫療預約，加上疫情封鎖，這讓其成功隱瞞父母的失蹤。警方在搜查房屋時發現，弗吉尼亞一直在隱瞞自己的財務漏洞，濫用父母善意，不僅免交房租，還揮霍他們的錢財，甚至用他們的名字辦理信用卡大額欠款。

警方也發現，弗吉尼亞偽造信件，使父母相信自己在投資中遭受損失，而實際上這些錢都被弗吉尼亞揮霍一空。警方調查時也注意到，弗吉尼亞總共從父母那裡獲取了149,697英鎊，這些資金來自他們的養老金、信用卡消費以及賣掉的資產。此外，弗吉尼亞還在2019年至2023年間花費了21,000英鎊進行網路賭博。

在法庭上，弗吉尼亞對自己的所作所為毫無情感波動，直到播放弗吉尼亞描述如何殺害母親的錄音時，弗吉尼亞才開始流淚。埃塞克斯警方的柯比（Rob Kirby）警監形容弗吉尼亞是個「精心計劃、冷酷無情」的殺手，他表示「我們調查過程中逐步拼湊出弗吉尼亞所進行的龐大欺騙行為，弗吉尼亞幾乎對生活中的每個細節都在撒謊，欺騙周圍所有人，並利用父母的善良。」他形容這起案件的細節「即便對最有經驗的謀殺偵探來說也令人震驚和恐懼」。

延伸閱讀
人夫想捐腎救病妻！DNA檢測「兩人是親兄妹」　他崩潰：我們有2個孩子
病患在醫院超商「點20多杯珍奶」　僅1人顧店被罵：怎樣，不高興喔
國際通緝犯在台1／詐10億跑路來台　他攜家帶眷爽開5間公司

ET快訊
蕭敬騰爸爸說話了！　致詞喊話：你們要添丁
分析／全黨一命挺過罷樑危機！謝國樑保江山3關鍵
蕭敬騰哭了！愛妻Summer感人告白「下輩子還要在一起」全場
中選會公布罷樑開票結果　不同意8萬6014票、投票率達50.
快訊／8.6萬不同意罷免票力挺　謝國樑含淚感謝全文曝
快訊／罷免謝國樑失敗　民進黨發聲了
狄鶯原要下台中力挺！「孫安佐阻止」揭孫鵬反應
蕭敬騰世紀大婚「半個演藝圈都來了」！　賓客名單超大咖
快訊／謝國樑罷免案未過　民眾黨發聲了
快訊／最終票數出爐！　不同意高達85953票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伴屍4年！女兒「毒殺父母」藏屍家中盜領津貼　遭判終身監禁

《全面啟動》成真？加州科學家實驗　讓2人「夢中交換訊息」

日本知名甜點店「改標重賣」過期巧克力！　竄改賞味日期

印度政治人物遭槍擊亡「胸口連中多槍」　警方逮2嫌

柬埔寨遭踢爆「囚犯獄中吸毒」畫面曝光　驚見台灣罪犯

噁！美國CDC揭「10大最髒郵輪」　最後一名竟有腐爛長蛆鳥屍

哈瑪斯密謀911式攻擊以色列　向伊朗討5億美元、培訓上萬戰士

美婦墜下28樓「竟淪無頭屍」　鄰居目睹殘肢四散嚇壞

俄12歲少女遭10流浪狗圍攻！　父目睹「頭皮被扯爛」滿身血慘死

美智子上皇后今出院！「跌倒骨折」術後住院1周　明起復健休養

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

伴屍4年！女兒「毒殺父母」藏屍家中盜領津貼　遭判終身監禁

《全面啟動》成真？加州科學家實驗　讓2人「夢中交換訊息」

日本知名甜點店「改標重賣」過期巧克力！　竄改賞味日期

印度政治人物遭槍擊亡「胸口連中多槍」　警方逮2嫌

柬埔寨遭踢爆「囚犯獄中吸毒」畫面曝光　驚見台灣罪犯

噁！美國CDC揭「10大最髒郵輪」　最後一名竟有腐爛長蛆鳥屍

哈瑪斯密謀911式攻擊以色列　向伊朗討5億美元、培訓上萬戰士

美婦墜下28樓「竟淪無頭屍」　鄰居目睹殘肢四散嚇壞

俄12歲少女遭10流浪狗圍攻！　父目睹「頭皮被扯爛」滿身血慘死

美智子上皇后今出院！「跌倒骨折」術後住院1周　明起復健休養

法拉利姐逛夜市「站進魚池唱歌」　難擋大額紅包誘惑：頂多被警察帶走

汽機車改排氣管「未認證明年1／1起開罰」！桃園市今年已2021輛驗過

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！藍軍守住基隆

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

謝國樑挺過罷免難關　藍委齊嗆民進黨：拒絕「輸不起的延長賽」

王心凌終於開口「《天國嫁衣》20年神曲」　主辦遭罰10萬甘願：值得

固樑成功！藍續推選罷法修法　許宇甄：改正罷免連署錯假亂象

蕭敬騰哭了！愛妻Summer感人告白「下輩子還要在一起」全場落淚

北市南港研究院路溝渠驚見女性浮屍　警消打撈調查中

中選會公布罷樑開票結果　不同意8萬6014票、投票率達50.44％

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

國際熱門新聞

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

台歌仔戲團大馬演出遭逮　劇團：溝通中

27年沒請假！清潔員養出法官女兒：很感恩

小姨子偷吃姊夫「妄想上位」！親姊1招秒被甩

AI取代人工！9大行業裁員排名曝光

泰妹子到銀行存定存　4年後帳戶消失

UCLA教授流落街頭：薪水付不起房租

4狠心子女奪財產 ！年邁夫妻檔憤輕生

驚天大爆炸！　車臣4人死亡

特斯拉起火「車門打不開」韓30歲男被活活被燒死

男想救病妻！DNA檢測驚揭是親兄妹崩潰

不倫戀激戰8旬阿嬤　人夫暈船捨不得放手

美婦墜下28樓「竟淪無頭屍」

更多熱門

相關新聞

美32歲女肢解母親「煮成人肉鍋」

美32歲女肢解母親「煮成人肉鍋」

美國肯塔基州警方接獲通報稱，當地一棟民宅的後院出現一具被肢解的屍體，因此逮捕當時在屋內滿身是血且精神狀況不穩定的32歲女子。警方在後續調查中，還在廚房發現一鍋人類屍塊，由於還是溫的，懷疑被加熱烹調過。

英17歲少年「36刀砍死」15歲前女友！

英17歲少年「36刀砍死」15歲前女友！

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

墨西哥市長「上任6天遭暗殺」　身首異處照瘋傳

墨西哥市長「上任6天遭暗殺」　身首異處照瘋傳

醫生扮護士打疫苗　毒殺媽媽的男友

醫生扮護士打疫苗　毒殺媽媽的男友

關鍵字：

謀殺津貼

讀者迴響

熱門新聞

國3死者身分曝！街頭藝人收工遇劫　他南下赴廟會慘死

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

她穩交「找月老報告」被甩！網認：斬很快

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員痛回1句

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化

更多

最夯影音

更多

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面