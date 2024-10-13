伴屍4年！女兒「毒殺父母」藏屍家中盜領津貼　遭判終身監禁

▲大巴多。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

雖然鄰居們都被告知，原本居住在英國埃塞克斯郡大巴多小鎮的約翰（John McCullough）與洛伊絲（Lois McCullough）夫婦已於2019年搬到克拉克頓海邊養老。但後續卻被人發現，這對夫妻其實是被自己的女兒弗吉尼亞（Virginia McCullough）毒殺，並且將屍體藏在家中。弗吉尼亞盜領夫妻倆的津貼整整4年，直到2023年9月才被警方逮捕，目前弗吉尼亞遭切姆斯福德皇家法院被判終身監禁，至少服刑36年。

根據《BBC》報導指出，約翰的屍體被藏於地下室的簡陋墓穴中，洛伊絲的遺體則被藏於二樓的衣櫃裡，用睡袋和羽絨被遮掩。根據警方調查，洛伊絲的死亡方式十分殘忍，不僅被毒害，還遭到錘擊和刺殺。

曾與麥卡洛家相鄰20年的薩金特（Phil Sargeant）表示，這棟房子的窗簾總是拉上，沒人知道屋裡發生了什麼，他形容弗吉尼亞為人風趣，日常言行十分幽默，沒人能想到她會做出這樣的事。

整起事件之所以爆發，主要是2023年時，警方接獲埃塞克斯郡政府保護團隊的報告，指稱麥卡洛夫婦已經失聯一段時間，才揭開了這起駭人聽聞的謀殺案。

在調查期間，弗吉尼亞利用各種藉口取消父母的醫療預約，加上疫情封鎖，這讓其成功隱瞞父母的失蹤。警方在搜查房屋時發現，弗吉尼亞一直在隱瞞自己的財務漏洞，濫用父母善意，不僅免交房租，還揮霍他們的錢財，甚至用他們的名字辦理信用卡大額欠款。

警方也發現，弗吉尼亞偽造信件，使父母相信自己在投資中遭受損失，而實際上這些錢都被弗吉尼亞揮霍一空。警方調查時也注意到，弗吉尼亞總共從父母那裡獲取了149,697英鎊，這些資金來自他們的養老金、信用卡消費以及賣掉的資產。此外，弗吉尼亞還在2019年至2023年間花費了21,000英鎊進行網路賭博。

在法庭上，弗吉尼亞對自己的所作所為毫無情感波動，直到播放弗吉尼亞描述如何殺害母親的錄音時，弗吉尼亞才開始流淚。埃塞克斯警方的柯比（Rob Kirby）警監形容弗吉尼亞是個「精心計劃、冷酷無情」的殺手，他表示「我們調查過程中逐步拼湊出弗吉尼亞所進行的龐大欺騙行為，弗吉尼亞幾乎對生活中的每個細節都在撒謊，欺騙周圍所有人，並利用父母的善良。」他形容這起案件的細節「即便對最有經驗的謀殺偵探來說也令人震驚和恐懼」。

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