美國驚世女兒肢解母親「煮成人肉鍋」　警：到場還是溫的

▲托莉莉娜疑似殺害並肢解母親，目前已經被警察逮捕。（圖／波旁郡拘留中心）



記者王佩翊／編譯

美國肯塔基州警方接獲通報稱，當地一棟民宅的後院出現一具被肢解的屍體，因此逮捕當時在屋內滿身是血且精神狀況不穩定的32歲女子。警方在後續調查中，還在廚房發現一鍋人類屍塊，由於還是溫的，懷疑被加熱烹調過。

根據《美聯社》、《信使日報》報導，一名除草工人9日前往女雇主特魯迪·菲爾茲（Trudy Fields）的家中工作時，找不到特魯迪，於是在屋外走動，沒想到竟在後院發現一具屍體，他懷疑可能是女雇主遇害，因此隨即通報警察。

警方隨即取得對該棟住宅的搜查令，並組織特別小組趕往現場，隨後確認後院的確有一具遭到分屍的人類遺體。當時獨自待在屋內的女屋主32歲女兒托莉莉娜·梅·菲爾茲（Torilena May Fields）拒絕開門，因此警察只能使用催淚瓦斯等多項工具，破門而入。

▲警方事後在廚房內發現一鍋加熱過的人類屍塊。（示意圖／CFP）



托莉莉娜被發現時，全身是血，隨即被警察逮捕。警方還在後院發現多處血跡與草地上的拖痕。然而經過進一步調查，屍體的多個部位都消失，疑似被摘除，而警方後來也在房子後院的一個摺疊床墊中也發現部分屍體殘骸。

根據除草工人證詞，他最後一次見到特魯迪是在事發前一天，當時托莉莉娜也在場，但是行為舉止十分怪異，她當時對著母親特魯迪「施展咒語並表現出不友善的態度」。據悉，當天只有母女兩人在家。

警方於調查過程中，在廚房發現一個不鏽鋼鍋，裡面則裝著多個人類屍塊，且已經被加熱烹煮過，警察發現時，鍋子還是溫的。托莉莉娜目前已經被送往當地拘留中心，預計將於14日出庭受審。