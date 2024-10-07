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AV女優「全裸陳屍床上」！遭砍殺多刀斃命　生前貼文曝光

▲▼ AV女優「全裸陳屍床上」！遭砍殺多刀斃命　生前貼文曝光 。（圖／翻攝Instagram@anafabymty）

▲辛蒂遭人殘忍殺害，留下一個年僅3歲的兒子。（圖／翻攝Instagram@anafabymty，下同。）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥AV女優辛蒂（Cindy Elizabeth Hernandez Perez）被發現陳屍家中，全裸躺在床上，遭砍殺多刀身亡。她生前其中一篇貼文的弦外之音，讓外界懷疑可能與其死因有關。

infobae、太陽報等外媒報導，36歲的辛蒂現居蒙特雷（Monterrey），在網路上通常使用另一個名字「安娜．法碧歐拉」（Ana Fabiola）。她遲遲沒有準時前往幼兒園，把3歲兒子接回家，但警察4日破門而入時，卻已經來不及。

辛蒂被發現時，全身赤裸陳屍床上，頸部被刀刺傷，身體其他部位也有傷勢，臉部則是被枕頭蓋住。

▲▼ AV女優「全裸陳屍床上」！遭砍殺多刀斃命　生前貼文曝光 。（圖／翻攝Instagram@anafabymty）

引人注意的是，辛蒂的社群媒體貼文大多歡樂又正向，例如自己穿著清涼熱舞的影片，或者自拍照搭配勵志文字，其中一篇卻風格丕變，「只要看看是誰在模仿誰，就知道是誰在忌妒誰。」

當局正在調查，死者作為應召女郎的工作，是否與其不幸遇害有關，但目前沒有人被捕。據悉，辛蒂的前男友經常駕駛廂型車前往她的公寓，但目前尚不清楚，此人是否被視為嫌犯。

隨著辛蒂的死訊傳出，粉絲們紛紛哀悼，「沒有任何理由可以這樣結束另一個人的生命，讓一個小男孩成為孤兒，並且讓一個家庭心碎」、「我想那個地方一定有監視器，希望這個罪犯不會逍遙法外」、「我希望可以幫辛蒂伸張正義，上帝保佑她的兒子免受任何傷害。」

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