AI取代人工！最新調查「9大行業裁員」排名曝光　科技業砍最兇

▲在9大裁員產業之中，砍最兇的則是科技業。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

AI時代來臨，企業開始裁員、放慢招聘徵才速度，某些領域裁員人數正在增加中。人力資源公司Challenger, Gray & Christmas數據分析，在9大裁員產業之中，裁員增幅最大的是公共事業，砍最兇的則是科技業。

商業內幕報導，在醫療保健、社會救助、建築等多個行業就業人數穩定增加之際，依據Challenger, Gray & Christmas最新職缺與勞動力流動調查，美國企業2024年至今已宣布的裁員人數來到60萬9242人，年增0.8%，光是9月就有7萬2821人被裁員，比去年9月增加53%。

數據顯示，人工智慧浪潮讓裁員情況加劇，企業傾向利用AI技術取代人工，光是9月就有5616人因AI技術失業，2024年全年總計1萬2742人被裁員。截至目前，大多發生在科技業。另外，企業雇主招聘也正在下滑，美國雇主9月計畫招聘人數為40萬3891人，年減32%。

這些跡象均表明，企業正利用AI實現工作自動化或降低勞動成本等降低成本的措施，在經濟放緩的情況下提高獲利。

這份報告列出今年至今裁員人數前9大行業排名，第一是科技業裁員11萬6858人（年減23%），第二是娛樂休閒業裁員3萬1054人（年增136%），第三是教育業裁員2萬5285人（年增220%），第四是運輸業裁員2萬5263人（年增248%），第五是工業製造業裁員1萬9794人（年增248%）。

第六是媒體業裁員1萬2914人（年減34%），第七是公用事業裁員8879人（年增691%），第八是能源業裁員8315人（年增359%），第九是服飾業裁員7725人（年增270%）。