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關鍵人物是他！　首波「跨校AI課程」串連25所大學

台灣第一次串聯25所大專院所跨校進行AI課程，採取同步、非同步上課方式，打破教育界限與不平等。（圖／陳宜欣教授提供）

▲台灣第一次串聯25所大專院所跨校進行AI課程，採取同步、非同步上課方式，打破教育界限與不平等。（圖／陳宜欣教授提供）

圖文／CTWANT

生成式人工智慧技術（AI）掀起全球科技新革命之際，台灣半導體產業居關鍵位置，大學教育也不掉隊，首波「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（Taiwan AI College Alliance，簡稱TAICA）在113學年學期登場，共有台大、清大等25所大專校院加入，透過跨校進行人工智慧學程。CTWANT記者採訪到TAICA專案辦公室主持人陳宜欣教授，她說「時間真的很驚險！」

這場A大規模跨校修課、承認學分的AI學程，可說是我國教育史創舉，且只用了短短2周時間搞定。一手促成此事的是520後擔任教育部政務次長的葉丙成，他進入政府單位服務後，聽到各部會都在說「台灣很缺AI人才」，原是台大電機系教授他明白，每所大學的AI 教授只有幾位，無法開出更多的學程給想學AI的學生，困境如何突破？「唯有進行跨校課程！」

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葉丙成找上台大資工系教授林軒田，林軒田立馬推薦清大資工系教授陳宜欣。陳宜欣從事人工智慧研究逾20年，一直參與教育部各項AI計畫，也是人工智慧學會常務理事，並在人工智慧學院授課，熟悉學界及業界。

「7/15被邀請到教育部開會時，我以為只是被找來諮詢問題，很興奮有機會參觀教育部，就像劉姥姥逛大觀園一樣。」陳宜欣笑說，當天會議時間比想像得更久，「結束時，葉次長跟我說：『宜欣，那就交給妳了！』」她第一反應是「蛤？什麼？時間太趕，怎麼可能在開學前完成跨校規劃？」

陳宜欣說，「許多大學原本就有互修學分的合作，例如清大、陽明交大、中央、政大四校共組台灣聯合大學系統，大家都知道『聯』很重要，但溝通過程很花時間。」她知道葉丙成說得沒錯，2016年AlphaGo出來到生成式人工智慧，AI進展實在太快了，「若以傳統學術方式進行，勢必趕不上第一波浪潮，所以就算時間倉促，也要奮力一搏！」

教育部政務次長葉丙成（前排中）有感培養AI人才的急迫性，因此一手推動快速又彈性的TAICA聯盟。（圖／TAICA記者會 ／教育部提供）

▲教育部政務次長葉丙成（前排中）有感培養AI人才的急迫性，因此一手推動快速又彈性的TAICA聯盟。（圖／TAICA記者會 ／教育部提供）

不過，「葉次長只給我2~3周時間，就要交出整個跨校學程的規劃，當時我自己還有1周的內訓課，換句話說只有短短2周！」儘管陳宜欣經驗豐富，仍「壓力山大」，恰巧7月下旬颱風來襲，給了她3天時間完成整體規劃、構想方法、寫計畫書、找老師開課、請設計師美編、與教育部溝通等。

這套新出爐的TAICA計畫，集結清大、台大、成大等校教AI老師，利用台大NTU COOL線上教學平台，讓聯盟中25所大學的學生都有機會修到4個不同層級的AI學程，「人工智慧探索應用學分學程」、進階理工學生修的「人工智慧工業應用學分學程」、以及更深入的「人工智慧自然語言技術學分學程」與「人工智慧視覺技術學分學程」，總計20堂課，每一堂課供1200名學生選課，遠超過一般教室實體課的100多名，且未來測試平台系統上線後，未來還能持續增加名額！

「TAICA計畫可以改變教育不平等的困境，第一波因為時間緊急，因此只讓25校加入，未來會納入更多學校，透過線上平台，聯盟所有學生都能共享頂大師資。」陳宜欣說，「例如台大張智星老師的《金融科技導論》，他曾是玉山銀行的資訊長，這樣的經歷是其他學校如清大也無法複製的，如今透過TAICA，更多學生都能學習。」

「想到所有學生都能去上這門課，我認為實在是一大福音，就像朱威達教授的《人工智慧導論》，過去在成大反應很好，許多成大學生都修不到課，但現在那麼多很棒的課、那麼多學生都能學習，那是一件多麼美好的事啊！」陳宜欣說，「台大名師不再只有台大學生享用！」

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