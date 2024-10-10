台灣大哥大攜手Google推動新創進軍國際

記者蘇晟彥／綜合報導

Google 台灣邀請數位發展部、台灣大哥大及鴻海科技集團共同主辦第三屆「Google 孵創計畫」(Project Hatcher)，為新創團隊未來發展創造靈感來源，分享自身對於新創圈的多元觀點、AI生態未來趨勢，並分享台灣大透過與AppWorks戰略結盟，扶植新創超過560家，台灣大更投資超過20家具有潛力的新創企業，結合雙方優勢，極大化綜效挹注新成長引擎。

活動中，來自科技、電信、遊戲、製造業等各領域專家領袖一同參與主題座談，包含Google台灣區總經理 林雅芳、台灣大哥大總經理林之晨、鴻海科技集團投資長 杜墨璽、資誠創新諮詢公司董事 劉冠志、Twitch共同創辦人 Kevin Lin、Intrinsic CEO Wendy Tan White等，集思廣益，聚焦推動新創企業進軍國際市場，助力台灣成為亞洲的新創樞紐。本次Hatcher Day的精彩內容，同步於MyVideo平台播出。

針對台灣在這場AI 浪潮中扮演的角色，台灣大總經理林之晨分享，AI 第一波浪潮，帶動半導體、伺服器、電腦與手機等硬體基礎建設需求，也就是產業常說的「科技軍火」商機，台灣是名列前茅的受惠者。此外，台灣擁有優秀的工程人才環境，使其能在這波 AI 浪潮中扮演推動技術商業化的重要角色。台灣應該從首波的 AI 硬體機遇，擴展至更多產業AI化與AI產業化，抓住更大、更長久商機。在這個 AI 新時代，創業者、領導者必須運用 AI 升級既有商業模式，打造新的成長渦輪。

台灣大哥大運用電信天賦 由內而外打造AI時代升級利器

台灣大總經理林之晨以電信業領袖代表分享台灣大結合AI、大數據和網路等電信本業天賦，如何於企業內外部導入AI應用。台灣大擁有超過1500位客服團隊，每月接聽超過150萬通電話，累積龐大大數據，進而訓練AI模型，將AI導入語音客服，提升客戶服務效率，優化用戶體驗。結合大數據、AI模型辨識等技術，打造「反詐戰警」，幫助用戶從源頭辨識、阻止陌生可疑電話及風險簡訊。對內導入AI智庫整合內部系統的「AI Agent超級助理」，提供從福利制度到個人休假資訊等一站式問題解決平台，透過這項工具提升員工工作效率與滿意度，強化企業營運並解決管理問題。

台灣新創在AI狂潮下的機遇：深耕繁體中文AI模型

儘管全球創業生態系統競爭激烈，但台灣依然具備高度競爭力的「孵創」環境，林總經理在談及AI熱潮下的台灣新創機遇時指出，全球對AI產品的開發如火如荼，特別是在英文處理上已相當成熟。然而，台灣擁有全球最大的繁體中文用戶群，市場上卻仍缺乏能夠良好應用繁體中文的AI模型。若新創企業能專注於本地語言需求的產品開發，將有機會成為該領域的領導者。

台灣大哥大自2019年開始與AppWorks戰略結盟，AppWorks自2009年成立至今，扶植新創數已達563家以及超過1,700位創業者，總年營收超過新台幣5,560億元；台灣大在新創投資與合作上持續取得突破，透過多元策略投資了5G、雲端運算、智慧城市等領域超過20家的新創企業，陸續入股91APP、SoundOn、CloudMile 萬里雲、USPACE、KKBOX、Partipost、WeMo等，持續拓展「超5G」生態系版圖，推動產業生態系統的升級與轉型。