AI寫學習歷程容易識破！招聯會解析多元入學攻略：大學營隊沒加分



▲招聯會製作影片詳解大學多元入學最新內容與相關試務。（圖／招聯會提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學申請入學怎麼選填志願？學習歷程檔案怎麼準備？參加大學校系營隊是否比較加分？學測倒數不到100天，不少考生對考試和招生仍存有疑問，大學招聯會製作4支影片講解大學多元入學方案最新內容與相關試務，學生可上招聯會官網查詢觀看。

大學招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁表示，大學招聯會日前舉辦多場「大學多元入學方案分區說明會」，為提供無法到場的家長與學生也能了解相關資訊，特別製作說明影片，希望讓家長和學生都能充份了解當學年度大學多元入學方案，同時宣導各項招生及考試資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

招聯會表示，4支影片內容有招聯會執行秘書王泓仁講解114學年度大學多元入學方案最新內容、招聯會綜合業務組長李宏森解釋招生簡章入手指南，大考中心主任張新仁說明114學年度的各項考試事務說明，以及常見問題解析Q&A影片。

王泓仁指出，網路上有很多學習歷程檔案諮詢、代寫的廣告，這是嚴格禁止的，學習歷程最重要的就是要真實，應由申請人自己準備、呈現，如果找代寫的公司，通常都有一套作業方式，或者是用Chat GPT等，其實都不難被看出來，呼籲考生維持制度的公平性、合理性、長久性，不要尋求諮詢、代寫等服務。

至於參加大學校系營隊是否有加分效果？王泓仁表示，希望考生以學校校內的活動資料為主要的學習歷程檔案資料來源，而營隊主要是讓學生去瞭解學系，去探索自己的興趣為主要目的，且現在也都禁止學校把營隊和一些招生的、特別是商業招生的活動掛勾。

教育部專委郭佳音說明，學校的老師、尤其是大學老師，不應該以個人的名義去參與相關的盈利的營隊，鼓勵高中生參加營隊的用意，是希望學生透過營隊自我探索，「華麗的學習經驗不代表你的能力，不是大學所需要的人才。」

114學年度分科測驗首度納入「數學乙」考科，大考中心主任張新仁也在影片中說明，大考中心網站已公告「數學乙」的考試說明和參考試卷，至於考試時間是安排在第二天下午第一節，原來時段考的「公民與社會」就會往下調，變成下午第二節次應考。