哈佛也搶著要！　美國17歲少女申請28所大學全錄取

▲賈萊托從小以來就把上課念書擺在第一位,總想當班上的第一名。(示意圖/VCG)

記者詹雅婷/綜合報導

美國紐約17歲少女賈萊托(Malena Galletto)今年6月高中畢業,成績優異的她申請28所大學,如今申請結果出爐,她被所有28間學校錄取,其中包括8所常春藤名校(Ivy League),將成為家中第一名上大學的人。

紐約郵報報導,賈萊托從小以來就把上課念書擺在第一位,總想當班上的第一名,這次為了申請大學,她花費約200個小時撰寫出70篇補充論文,耗費無數個小時準備SAT考試,在滿分1600分的考試中,她拿到1560分。

不只如此,在布朗克斯科學高中(Bronx Science High School)上課期間,賈萊托還選修11門先修課程,擔任學校演講與辯論社團隊長,創立致力於性別平等的學生團體等等。

Bronx Science HS graduate accepted into all 28 colleges she applied to — including the eight Ivy Leagues https://t.co/Spc5FI0EfY pic.twitter.com/KsMrh02bNo