哈佛也搶著要！　美國17歲少女申請28所大學全錄取

▲賈萊托從小以來就把上課念書擺在第一位，總想當班上的第一名。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約17歲少女賈萊托（Malena Galletto）今年6月高中畢業，成績優異的她申請28所大學，如今申請結果出爐，她被所有28間學校錄取，其中包括8所常春藤名校（Ivy League），將成為家中第一名上大學的人。

紐約郵報報導，賈萊托從小以來就把上課念書擺在第一位，總想當班上的第一名，這次為了申請大學，她花費約200個小時撰寫出70篇補充論文，耗費無數個小時準備SAT考試，在滿分1600分的考試中，她拿到1560分。

不只如此，在布朗克斯科學高中（Bronx Science High School）上課期間，賈萊托還選修11門先修課程，擔任學校演講與辯論社團隊長，創立致力於性別平等的學生團體等等。

Bronx Science HS graduate accepted into all 28 colleges she applied to — including the eight Ivy Leagues https://t.co/Spc5FI0EfY pic.twitter.com/KsMrh02bNo — New York Post (@nypost) July 20, 2024

賈萊托付出的辛勤努力終於開花結果，在去年12月，她收到第一封錄取信，來自奧爾巴尼大學（University of Albany）。在這之後，全國各地大學不斷寄來錄取通知，包括密西根大學、紐約大學、哥倫比亞大學、波士頓大學、喬治城大學、瓦薩學院、巴納德學院等。

賈萊托繼續耐心等待，就在3月28日這天，8所常春藤盟校寄發錄取通知信，她打開的第一封信來自康乃爾大學，在發現有錄取的時候感到相當開心，「但當我打開哈佛大學的那封信時，我根本就是在尖叫」，決定就讀哈佛大學，也計畫攻讀政府學與物理學雙學位，「我非常興奮，已經等不及了」。