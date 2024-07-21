　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈佛也搶著要！　美國17歲少女申請28所大學全錄取

▲▼ 國外,學生,念書,大學生,校園。（圖／VCG）

▲賈萊托從小以來就把上課念書擺在第一位，總想當班上的第一名。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約17歲少女賈萊托（Malena Galletto）今年6月高中畢業，成績優異的她申請28所大學，如今申請結果出爐，她被所有28間學校錄取，其中包括8所常春藤名校（Ivy League），將成為家中第一名上大學的人。

紐約郵報報導，賈萊托從小以來就把上課念書擺在第一位，總想當班上的第一名，這次為了申請大學，她花費約200個小時撰寫出70篇補充論文，耗費無數個小時準備SAT考試，在滿分1600分的考試中，她拿到1560分。

不只如此，在布朗克斯科學高中（Bronx Science High School）上課期間，賈萊托還選修11門先修課程，擔任學校演講與辯論社團隊長，創立致力於性別平等的學生團體等等。

賈萊托付出的辛勤努力終於開花結果，在去年12月，她收到第一封錄取信，來自奧爾巴尼大學（University of Albany）。在這之後，全國各地大學不斷寄來錄取通知，包括密西根大學、紐約大學、哥倫比亞大學、波士頓大學、喬治城大學、瓦薩學院、巴納德學院等。

賈萊托繼續耐心等待，就在3月28日這天，8所常春藤盟校寄發錄取通知信，她打開的第一封信來自康乃爾大學，在發現有錄取的時候感到相當開心，「但當我打開哈佛大學的那封信時，我根本就是在尖叫」，決定就讀哈佛大學，也計畫攻讀政府學與物理學雙學位，「我非常興奮，已經等不及了」。

ET快訊
快訊／6縣市豪大雨特報！
快訊／徐若熙、古林睿煬都被注意到了！韓國教頭來台情蒐
回收嬤大熱天撿空罐！他好心請喝飲料　對方神回10字：侮辱性極
快訊／明星賽兩戰62354人次觀戰破紀錄！
凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝
快訊／爆冷門！正國會「出槌」蓋成廢票僅守3席　陳亭妃突圍拿2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孟加拉逾百死！最高法院廢除大部分公職配額制　93%擇優錄取

對峙警察8小時！泰男「抓女兒當人質」狂開槍　警中多槍殉職

天人永隔報仇不嫌晚！老婦同意媳婦「開棺焚屍」　公婆屍骨化碎塊

老公回家後堅持「獨坐車上10分鐘」　遇上1事讓人妻崩潰離婚

哈佛也搶著要！　美國17歲少女申請28所大學全錄取

巴黎奧運聯名水壺「竟含有害物質」　法國當局全面召回

日本智庫兵推2027「台灣有事」　慎防北韓、俄羅斯從後方偷襲

微軟全球大當機「俄羅斯卻沒事」　全因這套作業系統

裴洛西擋賀錦麗：若真換拜　接替人選須公開選出

川普點名特勤局！　揭維安疏漏「沒人說過這件事」

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

I人恐懼XD金智媛來台「嚇到摀嘴」　1.2樓都是人「踮腳揮手」沿路送愛心

陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯　驚悚畫面曝

秦良丰最近復健畫面曝　慈父憂兒擲筊竟得「下下籤」

村長騎公務車巡視水門　遭民眾攔車嗆：吃酒喔？

孟加拉逾百死！最高法院廢除大部分公職配額制　93%擇優錄取

對峙警察8小時！泰男「抓女兒當人質」狂開槍　警中多槍殉職

天人永隔報仇不嫌晚！老婦同意媳婦「開棺焚屍」　公婆屍骨化碎塊

老公回家後堅持「獨坐車上10分鐘」　遇上1事讓人妻崩潰離婚

哈佛也搶著要！　美國17歲少女申請28所大學全錄取

巴黎奧運聯名水壺「竟含有害物質」　法國當局全面召回

日本智庫兵推2027「台灣有事」　慎防北韓、俄羅斯從後方偷襲

微軟全球大當機「俄羅斯卻沒事」　全因這套作業系統

裴洛西擋賀錦麗：若真換拜　接替人選須公開選出

川普點名特勤局！　揭維安疏漏「沒人說過這件事」

周思齊戴麥訪問與誠泰老戰友招手　接球MISS被王傳家虧

拚賺萬元紅包！4檔抽籤股比一比　光電業銘旺科靠奧運題材衝一波

大S狀態被嫌！　兩性專家批「男女差別待遇」嗆酸民：撒泡尿照鏡子

快訊／6縣市豪大雨特報！對流雲系發展旺　最新警戒區曝

高虹安涉貪案7／24宣判　柯文哲今赴新竹拜廟！曝高「氣色很好」

台籃傳奇教頭林正明逝世　能仁家商主帥盼傳承恩師精神

孟加拉逾百死！最高法院廢除大部分公職配額制　93%擇優錄取

二十屆三中會《決定》全文曝光　完善兩岸經濟政策、深化融合發展

快訊／徐若熙、古林睿煬都被注意到了！韓國教頭親自來台情蒐

國際扶輪3501地區首位！越籍新住民阮慶漓接任中壢六和扶輪社長

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

Hello Kitty「是人」　粉絲震驚

少女被誘進小房間　逼拍暴力性侵片

16歲短跑天才突放慢速度！　扯遭3對手連續超車淘汰

孟加拉下格殺令　美調升旅遊警示至最高

3秒現世報！　17歲少年搶老人手機遭公車撞死

屎攻不可忍！南韓「擴音機全開」吵死北韓人

惡鄰偷電3年　害他們一家電費暴增17萬

釀「全球最慘IT災難」　Crowdstrike市值崩近3000億

日媒估：凱米下周升級「強颱」直撲沖繩

日本智庫兵推2027「台灣有事」

即／屎攻又來！　北韓再向南韓空飄穢物氣球

槍手手機解密　除川普「也搜拜登」

快遞員把25kg包裹丟院子！狗狗遭活活壓死

更多熱門

相關新聞

裴洛西：若真換拜　接替人選須公開選出

裴洛西：若真換拜　接替人選須公開選出

前美國聯邦眾議院議長裴洛西力阻副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，她上週與加州民主黨人士開會時表示，如果總統拜登退選，黨需要透過公開程序選出提名人。

維安大錯！川普回想槍案：沒人說過這件事

維安大錯！川普回想槍案：沒人說過這件事

30％民主黨選民：川普槍擊全是自導自演

30％民主黨選民：川普槍擊全是自導自演

特勤局認了！多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了！多次拒絕川普增加維安要求

川普曾邀金正恩「看棒球」：放輕鬆一點

川普曾邀金正恩「看棒球」：放輕鬆一點

關鍵字：

畢業生大學申請常春藤名校紐約北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

中和20歲男失控「刀捅母姐」！　起因勸分不討喜女友

快訊／雙颱共舞！「巴比侖」颱風也生成　最新路徑出爐

「凱米」直奔台灣門前！風雨最強時刻出爐　不排除陸警

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

林庭謙之父、前裕隆名帥林正明　驚傳辭世

被同事拍背無法上班！她哭訴「中鐵砂掌」獲賠

凱米颱風路徑偏西「侵台機會高」　專家：周四風雨最明顯

「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」

凱米「突猛發展」　 鄭明典：很少見

凱米颱風最快明晚發海警！周三、四風雨最大「西半部首當其衝」

6旬翁3500萬賣房！豪宅掛紅布條慶賀：終於解脫

女全身被扒光！男友逼拍裸照：讓妳紅

更多

最夯影音

更多

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面