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明道中學升學傳佳績秘訣曝光　共學小組「傳承」助功

▲明道中學今年高三畢業生共514人，截至目前為止，醫科共錄取56人次。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲明道中學今年高三畢業生共514人，截至目前為止，醫科共錄取56人次。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

113大學多元入學申請入學日前放榜，明道中學開出亮眼榜單。今年高三畢業生共514人，截至目前為止，醫科共錄取56人次、臺大36人、政大27人、清大、陽明交大及成大共97人，另有錄取其他頂尖大學校系共311人。獲豐碩結果的升學榜單，明道中學副校長陳炤華表示，這其中的秘訣是「傳承」。

明道中學指出，自108課綱起的新制大學升學制度，申請不同大學校系所參採的考科與學習歷程檔案及面試題目，皆有許多不同的排列組合。藉由高中部導師傳承升學輔導的經驗與技巧、已錄取大學的學長姐返校與學弟妹傳承、行政人員也會傳承歷年升學輔導的經驗，這些累加起來的「傳承」，就是明道中學大學升學亮眼榜單的關鍵密碼，以及藉此所發展出來的策略。

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從學長姐們的經驗得知，學生們自主組成「二階面試共學小組」，自行規畫每日學習課表、模擬面試時程規劃等。在正式面試前，學長姐們也會非常踴躍自願回母校幫忙學弟妹模擬面試，提升學弟妹們的信心，而關於「傳承」，學生們也分享了他們的故事。

李安同學三年前放棄一中科學班正取資格，選擇直升明道高中部，也是今年組織「醫科申請共學小組」的主要負責人，強烈的目標感與自律能力，最後成功錄取國立台灣大學醫學系；高中部模範班的黃琮智同學，因為佩服醫護人員在疫情期間的勇氣與犧牲奉獻，藉由學長姐的經驗複製，以及一對一面試輔導，成功錄取國防醫學系軍費生。

明道中學教務處陳炤華副校長表示，傳承已經成為明道最美麗的風景，藉由師長、學生與行政人員累積多年成功升學輔導經驗的傳承，讓每一屆的明道學子都能複製並吸收前輩們的成功經驗與建議，充分發揮明道人幫助明道人的精神，這就是年年創下升學佳績的關鍵密碼。

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