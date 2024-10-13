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少子化反轉了？他陪產檢「見1幕」嚇到：一堆妹子在等

一名男網友在陪妻子產檢時，觀察到診所外的候診情況，引發網友熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）

▲一名男網友在陪妻子產檢時，觀察到診所外的候診情況，引發網友熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

隨著台灣少子化問題日益嚴重，越來越多人選擇不婚不生。然而日前一名男網友在陪妻子產檢時，觀察到診所外的候診情況，「一堆小媽媽目測不會超過23歲」，引發了廣泛討論。

該名男網友在PTT以「少子化已經開始反轉了」為題發文，表示他的妻子懷孕36周即將臨盆，陪她去產檢時，注意到外面候診的母親們有著明顯的年齡差異，「真的一堆小媽媽，目測不會超過23，然後都是親戚或閨蜜陪同，嘻嘻哈哈這樣，丈夫或男朋友都沒影」。

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這位網友注意到，這些年輕媽媽的共同特徵是小腿或腳踝附近都有刺青，與此同時，他也注意到另一群年近40歲的高齡產婦。目測都是年齡在36歲以上的高齡產婦，這些女性和她們的伴侶同樣面無表情，讓他感受到一種「賽樣」的氛圍。

他表示，當天幾乎沒有看到26至30歲之間的父母，讓他不禁感慨，「年輕媽媽和高齡產婦一直在生，這真的是國家之福嗎？」這一觀察引起了不少網友的關注和討論。

文章曝光後，不少網友紛紛留言表示，「以後你的孩子跟8+9同一班」、「想太多，那些都是去開嬰靈坦克的」、「現實情況就是少子化非常嚴重」、「跟你住的地方有關吧」、「做好你小孩要被89的小孩霸凌的心理準備了」、「還是要看數據，不是憑偶一為之的驚鴻一瞥。」

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