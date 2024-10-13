國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

▲儘管奧納德是「跑路」來台，但其和妻子2人一家四口在台的日子可是相當滋潤，曾逛饒河夜市還一起去小琉球玩水。（圖／翻攝自當事人IG）

圖文／CTWANT

西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，受害人至少上千人，詐騙金額粗估至少高達10億元台幣，隨後潛逃出境，因此被義大利與西班牙列為國際通緝犯，而義大利檢方日前也研判奧納德目前人藏匿在台北。本刊獨家掌握消息，奧納德疑似早在5年前就已在台北落腳，更在台開設5間公司，甚至還捲入民事糾紛，其妻子更疑似經營大安區一間高檔西班牙餐廳，而從妻子的社群平台上，甚至可以看見2人帶著孩子一起去小琉球玩水、嗨逛饒河夜市的留影。

▲奧納德的老婆也常出現在自己經營的西班牙餐廳中。（圖／翻攝自當事人IG）

根據奧納德其妻子的社群網站，其妻子自稱是心理系學生與移民律師，2人最早約在5年開始在社群平台上出現在台紀錄，2人育有2子，更時常帶著孩子一起上山玩水，爬象山、小琉球浮潛，所住之飯店也相當高檔，儘管奧納德是「跑路」來台，但一家4口的日子過得可是相當滋潤，甚至還在今年5月中旬一起攻頂玉山。

夫妻2人甚至在台做起生意，奧納德在台除繼續做汽車貿易的老本行外，其還疑似找來一名丹麥人作為汽車進口商，而所謂車輛進口更疑似就是從墨西哥而來的「贓車」。雙方當初承諾64對分，未料奧納德卻疑似未履行合約分潤，遭丹麥人一狀告上法院，求償360萬元，上訴至二審後，法院判賠奧納德須賠償丹麥人美金840餘元。

對此，馬略卡島最具影響力之一的報紙─西班牙媒體Diario de Mallorca更早在2019年就曾在報導中指出，被控詐騙10億元台幣的租車公司負責人奧納德在逃離西班牙後，於台灣創建一家公司，並將總部設立在此，與台灣現有公司異動資料相符。

此外，夫妻2人在台還成立一家「聲譽管理公司」，強調在2020年間榮獲許多獎項，是年度「網絡安全公司」，更是「刪除網路資訊」的龍頭企業，擁有10年以上經驗的技術專家團隊，協助客戶執行「被遺忘的權力」，主張每個人都擁有把負面新聞或者不當身分資料移除的權利，以此捍衛客戶自身名譽，對比夫妻2人詐得10億後跑路來台顯得相當諷刺。

而細看奧納德老婆的社群平台貼文與相關公司登記，奧納德在台至少就擁有2家西班牙料理餐廳，且2間地址還都位於光復南路上，店面地點相當好，其中一間甚至走高檔路線，還有網美慕名前來拍攝製作宣傳短影音，「強調老闆和主廚都是西班牙人」，一份主食至少上千塊，還有不少美食部落客對此留下食記。

不過有趣的是，夫妻2人在社群網站上的合影，卻均僅限在台，奧納德的老婆出國的頻率不低，甚至還有幾次帶著孩子一起飛，但卻均未發現奧納德的身影。

對此，調查局也回應指出，因爲義大利詐欺犯目前還未傳出有台灣人受害，且台灣目前並未接獲義方司法協助的請求。

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