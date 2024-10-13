詐10億帶全家來台　他爽開5間公司

▲西班牙籍男子奧納德在義大利詐騙10億元台幣後跑路，涉嫌藏匿在台灣，其不但在台落腳，還開了5間公司。（圖／CTWANT提供）

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一名西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，受害人至少上千人，詐騙金額粗估至少高達10億元台幣，隨後潛逃出境，因此被義大利與西班牙列為國際通緝犯，而義大利檢方日前也研判奧納德目前人藏匿在台北。本刊獨家掌握消息，奧納德疑似早在5年前就已在台北落腳，更在台開設5間公司，甚至還捲入民事糾紛，其妻子更疑似經營大安區一間高檔西班牙餐廳。

外媒指出，奧納德在義大利特倫托（Trento）成立公司，主要擔任租車業者的分支機構，透過「假出租真轉賣」的方式，累計至少將1189輛汽車以非法手段賣給不知情的第三者，甚至還有車輛被銷往國外。義大利警方2020年獲報後，也當及查扣800輛汽車（約台幣4億元），而檢察官後續也對48歲的奧納德起訴，未料奧納德卻人間蒸發，因此義大利與西班牙當局軍隊奧納德發出國際通緝，且疑似在台灣台北落腳生根。

不過本刊接獲消息指出，奧納德疑似在出現台北並非空穴來風，實際查詢奧納德的名字，竟驚奇的發現奧納德的名字在台竟是5家公司負責人，其中一家為「紐世界貿易有限公司」，其公司簡介中指出，經營者為幾位志同道合的西班牙籍人士，於2018年組成，「專營汽車批發進出口」。有趣的是，紐世界最初登記的負責人並非是奧納德，而是奧納德的妻子，直到登記的2個月後才正式變更為奧納德。

對此，馬略卡島最具影響力之一的報紙─西班牙媒體Diario de Mallorca更早在2019年就曾在報導中指出，被控詐騙10億元台幣的租車公司負責人奧納德在逃離西班牙後，於台灣創建一家公司，並將總部設立在此，與台灣現有公司異動資料相符。

▲西班牙媒體早在2019年報導，奧納德詐騙10億後來台創建公司。（圖／翻攝自Diario de Mallorca）

而逃亡來台的奧納德卻並未收斂，其疑似與一名丹麥人合作，共同經營進口汽車與零件販售，而丹麥人則負責拓展彰化及彰化以南市場，2人談好4、6拆分，未料奧納德事後卻被控訴不願將應分得之利益給予丹麥人，遭丹麥人一舉告上法院，求償360萬元。對此，紐世界也抗辯表示，丹麥人並未依照合約共同從事經營活動，甚至還另開公司經營銷售汽車業務，明顯違約，後續還以不敷成本價格代理銷售2輛賓士汽車，最終法院也判決紐世界公司應賠償丹麥人美金840餘元。

根據判決資料指出，奧納德旗下所有的一間位在國父紀念館附近的西班牙餐廳，其在2022年所聘雇的經理人，被控對餐廳內的女員工強吻女員工，並對其強制猥褻得逞，經法院審理後遭判刑有期徒刑8月，並應在執行完畢後驅逐出境。奧納德的餐廳也直到去年11月才更新資料，顯示該名經理人已經離職。

此外，進一步搜尋後更發現，奧納德名下所開設的公司，公司都曾由一名女子擔任董事或負責人。據查，該名女子疑似就是奧納德的妻子，其所經營的高檔西班牙餐廳，同樣位於大安區的光復南路上，距離奧納德的餐廳僅不到300公尺。

▲奧納德還疑似與妻子在北市光復南路上擁有2間西班牙餐廳。（圖／CTWANT提供）

有知情人士指出，奧納德在台一事調查局疑似在去年就已掌握相關情資，但卻因故並未轉交刑事局與移民署。對此，調查局回應指出，因為義大利詐欺犯目前還未傳出有台灣人受害，且台灣目前並未接獲義方司法協助的請求。

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