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日本各大黨魁討論會　首相石破茂提出「日本創生」

▲▼ 日本首相石破茂前往寮國參加東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議。（圖／達志影像／美聯社） 

▲日本首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本眾議院選舉將於15日公告，執政與在野黨黨魁今天在日本記者俱樂部的討論會，就執政構想、政治立場及政治改革等展開辯論，執政黨自民黨總裁、日本首相石破茂提出「日本創生」作為眾院大選主軸。

這也是9日眾議院解散後，日本各黨黨魁首次面對面論戰。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨總裁石破茂、立憲民主黨代表野田佳彥、日本維新會代表馬場伸幸、公明黨代表石井啓一、共產黨委員長田村智子、國民民主黨代表玉木雄一郎、令和新選組代表山本太郎參加黨首（黨魁）討論會。

石破茂表示，「我希望以日本創生為目標來參加這次總選舉。目前，日本的安全保障環境處於最嚴峻的狀態，人口也在急劇減少，國民飽受30年來首次物價上漲的困擾，距離擺脫通貨緊縮還差一步，需要持續推進。另外，還有地方衰退與都市過度集中的問題。」

他指出，日本是世界上災害最頻繁發生的國家之一，但應對災害的體制仍不夠完善。日本面臨許多課題，進入一個必須從根本上改變的時代。「日本創生」的意義就在於從根本改變日本的現狀。

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥高舉「政權交代」（政權輪替）的標語，言辭犀利表示，國會的「黑金」問題在常會期間沒有得到明確答案，臨時國會本來應該是再次討論的機會，也是恢復公眾對政治信任的機會，但很遺憾的是（眾議院）很快就解散了。「我的解讀是，這是一次『掩蓋黑金的解散』。」

野田表示，「即使自民黨的領導人更換、內閣總理大臣更換，政治也不會有所改變。因此，我認為政權輪替才是最大的政治改革。」

日本維新會代表馬場伸幸主打「打破舊政治」。他表示，「為了讓日本再次煥發光彩，政治必須有所改變。我們需要打破自民黨的舊政治，開始新政治。如此一來，才能讓所有國民都能夠懷有夢想和希望，創造一個令人興奮和期待的社會。日本維新會將以此為目標繼續努力。」

公明黨代表石井啓一提出「徹底政治改革」、共產黨委員長田村智子提出「改變」，都聚焦自民黨的政治獻金醜聞，共產黨還提出要立即將消費稅降低至5%，而不是將軍事費用提高至2倍。

國民民主黨代表玉木雄一郎呼籲「不要壓垮年輕人」，訴求透過減稅和降低保險費用負擔，來提高年輕人的實際收入。

令和新選組代表山本太郎拿著「找回失去的30年標語」。他表示，先進國家中只有日本經歷了30年的持續不景氣，因此需要大膽的經濟政策。他主張廢除消費稅、減免社會保險費用，並在物價上漲平息之前提供現金補助，以找回失去的30年。

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