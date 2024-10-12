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川普要求「軍機護航」維安升級！　拜登准了：只要不出動F15就好

▲▼美國總統拜登與前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登答應提高川普的維安層級，更鬆口准許出動軍機。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國前總統、共和黨總統候選人川普2度遭暗殺，如今又有伊朗刺殺威脅，他的競選團隊已要求提高安全保護等級，並以維安為由，要求出動搭載防禦系統的軍機。對此，美國總統拜登也指示特勤局為川普提供最高級別的保護，並稱「只要不涉及出動F-15戰機」，都應滿足川普的訴求。

根據CNN報導，美國總統大選將於11月5日登場，而候選人之一的川普正在全美各地進行最後的競選衝刺。報導引述3名知情人士稱，川普的競選團隊希望川普能搭乘搭載防禦系統的軍機移動，以應對可能的地對空飛彈威脅。

除此之外，川普的競選團隊近期還要求使用其他軍事設備，包含具有熱成像監控功能的無人機，以及在關鍵搖擺州增加防彈玻璃儲備，供川普在戶外造勢時使用。他們還要求為當地執法官員提供更多經費與資源，以加強對川普的保護，並要求特勤局總部提供額外的行政支援。

2名知情人士透露，川普競選團隊的共同經理威爾斯（Susie Wiles）2周前與拜登幕僚長齊安茲（Jeff Zients）通話，當時他親口提到要求增加維安。威爾斯9月30日在一封電子郵件中正式向特勤局代理局長羅威（Ronald Rowe）提出書面要求。

齊安茲隨即讓威爾斯聯絡國土安全部及特勤局的領導階層，因為這樣她就可以直接接觸國安局與特勤局。齊安茲明確指出，拜登已經指示特勤局要為川普提供最高層級的保護。

▲▼川普槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在造勢活動中遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

拜登11日在回應相關提問時表示，他已經指示相關部門為川普提供所需的一切，就像他還是總統時的那樣。他強調，只要要求合理，就應該獲得滿足，「只要他不要求出動F-15戰機就好。」

隨著大選的日子逼近，川普已經開始改變自己的行程，包括搭乘不同的飛機前往全國各地參加活動，以及下榻與以往不同的飯店，確保安全。知情人士透露，由於接連發生2次刺殺未遂事件，且過去提出的許多維安需求都被拒絕，川普的維安團隊對特勤局失去信心後，才做出這些改變。

特勤局發言人古利耶米11日發表聲明稱，川普已經獲得最高級別的保護，特勤局將持續保持警惕，同時根據需求不斷調整並強化維安。他說，特勤局已經對川普的住處實施飛行限制，並使用最高級別的科技維安設施進行保護，包括無人機及反無人機監視系統等。不過考慮到美國憲法對境內軍事行動的限制，某些額外的維安資源可能會觸及法律問題。

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