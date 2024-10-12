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大陸 大陸焦點 特派現場

車禍慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹重傷變植物人

▲▼髮夾,鯊魚夾。（示意圖／達志影像）

▲女子坐電動車時頭上夾鯊魚夾，摔車後鯊魚夾插進腦部。（示意圖／達志影像）

記者柯振中／綜合報導

大陸四川成都近日發生一起恐怖車禍，胡姓外送員騎乘電動車載女友兜風，期間不慎自摔。沒想到女友的頭部因此遭到鯊魚夾插入，導致頭骨嚴重骨折，搶救後呈現植物人狀態，恐怖的事件曝光後，在網路上掀起討論。

綜合陸媒報導，胡男9月21日與28歲的女友玲玲（化名）約會，吃完晚餐以後，他騎乘電動車載玲玲兜風，期間玲玲並沒有戴安全帽。騎車的過程中，雙方有說有笑，豈料玲玲在後座開玩笑時，胡男一個騎車不穩，導致2人雙雙摔車。

胡男摔車以後，身上並無大礙，不過玲玲因為未戴安全帽，頭上夾著鯊魚夾，加上是向後摔落，導致後腦受力，鯊魚夾也直接插入了頭骨裡面。

▲▼女子搭乘電動車時頭上夾著鯊魚夾，摔車後夾子插入腦部，慘變植物人。（圖／翻攝微博／小莉幫幫忙）

▲女子搭乘電動車時頭上夾著鯊魚夾，摔車後夾子插入腦部，慘變植物人。（圖／翻攝微博／小莉幫幫忙）

車禍發生以後，玲玲被緊急送往醫院治療，經過了2次開顱手術，成功保住了一命，不過目前呈現植物人的狀態。

胡男對此深感自責，認為是自己害了女友，若當時安全意識好一點，或是女友頭上沒夾鯊魚夾，可能都不會這麼嚴重，接下來會一直照顧女友，直到對方清醒，無論過多久都要堅持。

事件在大陸網路上掀起巨大討論，不少大陸網友對此感到疑惑，「為什麼不戴頭盔（安全帽）」、「這跟夾子有什麼關係」、「騎車不打鬧會死嗎？怪夾子幹嘛」、「不戴頭盔（安全帽）、騎車打鬧，結果出事了怪鯊魚夾？」

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