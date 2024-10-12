著名詩人瘂弦92歲去世　女兒證實：爸爸走得非常安詳

▲台灣現代詩啟發者瘂弦。（圖／翻攝臉書）

文／中央社

著名詩人瘂弦今天在溫哥華家中離世，享耆壽92歲。聽聞瘂弦去世消息，溫哥華文人紛表哀悼，作家徐望雲和丁果都說，瘂弦以詩撥動人的心弦，他的人生是一首美麗的詩。

瘂弦離世消息傳出後，記者透過徐望雲和瘂弦女兒聯繫。她證實瘂弦過世，表示：「爸爸今早過世了，走得非常安詳。」但婉拒受訪。

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瘂弦的臉書上，11日由家人貼出他過世的消息：「瘂弦安然自如的於溫哥華時間十一號早晨回到神的家中。」

貼文上摘錄瘂弦在1954年發表的第一首詩作「我是一勺靜美的小花朵」：「於是，我閉著眼，把一切交給命運，又悄悄的墜落，墜落，我是一勺靜美的小花朵。終於，我落在一個女神所乘的貝殼上。她是一座靜靜的白色的塑像，但她卻在海波上蕩漾！我開始靜下來。在她足趾間薄薄的泥土裡把纖細的鬚根生長，我也不凋落，也不結果，我是一勺靜美的小花朵。」

瘂弦1932年出生於河南南陽，本名王慶麟。1949年隨國民黨軍隊到台灣，1953年與張默和洛夫創立創世紀詩社，發行「創世紀」詩刊，人稱詩壇「鐵三角」。他曾擔任「幼獅文藝」主編和聯合報副刊主編，退休後移居溫哥華。

瘂弦過世消息震撼加拿大文壇。住在溫哥華的詩人徐望雲對中央社表達內心的悲傷。「今年初聽聞瘂弦因摔倒而昏迷住院，還想到府慰問，但瘂弦女兒表示父親在靜養中。上個月看到瘂弦臉書上貼出他看著『創世紀詩刊』70週年的照片，正高興瘂弦的精神狀態很好，沒想到突然間他離開了，真的很不捨。」

徐望雲和瘂弦相識近40年，他說自己大學時就常投稿聯合報副刊，儘管被拒稿，但瘂弦的回函總會寫上鼓勵字句。「瘂弦是我們的偶像，他卻一點都沒有架子，總是激勵著我們這群對文學充滿興趣的年輕人。」徐望雲1991年出版散文集「如果有人問起」，瘂弦也為他書寫推薦文。

徐望雲移民溫哥華後，常與前輩詩人瘂弦和洛夫聚會。他說：「洛夫和瘂弦是好兄弟，因此當洛夫去世時，瘂弦的難過可想而知。如今我也痛了，沒想到2020年詩人白靈訪溫哥華時，我們到瘂弦家作客，竟是永別了。」

和瘂弦有20多年交情的丁果對一代詩人辭世也深感難過。丁果之前擔任明報加拿大副刊主編，有豐富編輯經驗的瘂弦從不吝嗇提點。

丁果對中央社說：「我向瘂公學到的一點就是：給每個作者親筆回信，不用制式的打印格式、簽名就完事。瘂弦對每個作者、每篇文章都非常疼惜和認真，令人肅然起敬。」

丁果說，瘂弦是文學編輯神級的人物，眼光非常精準。「90年代我採訪他時問起，中國文學界可能會得諾貝爾獎的人物，他第一個提到的就是莫言。果然莫言多年後獲殊榮。」

瘂弦曾自謙是：「失敗的詩人，成功的編輯。」但丁果說，瘂弦是全方位的文人。「他不僅很會寫詩、編輯，還很會演話劇、唱家鄉小曲，不分彼此，將兩岸三地的文人作家牽繫在一起。他雖然停筆寫詩很久，但他把自己的一生活成了一首美麗永恆的詩。」

加拿大慈濟列治文人文學校顧問鄧如柏是瘂弦的「粉絲」。她回憶起大學時代參加文藝營，瘂弦是當時的導師之一，指導他們如何寫詩品詩，至今印象深刻。

鄧如柏說：「我移民溫哥華多年後，得知瘂弦也移居溫哥華，覺得特別榮幸。他和洛夫是我們溫哥華文壇的寶，兩位大師一一離世，雖令人感傷，但詩作不死、精神永在。」