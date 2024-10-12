館長開箱必勝客「特殊」披薩　驚訝讚：居然是好吃的

記者黃翊婷／綜合報導

台灣必勝客近日推出新口味「呷霸丸大聯盟披薩」，以肉圓等各種食材重現棒球場造型，引發網友熱議。網紅「館長」陳之漢拍片開箱試吃呷霸丸大聯盟披薩，意外發現其實挺好吃的，吃完還忍不住驚嘆，「天啊，居然是好吃的耶！」

▲館長試吃必勝客呷霸丸大聯盟披薩。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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館長先前曾試吃必勝客的香菜肉羹披薩，只吃了一口就搖頭、皺眉把披薩推開，這次他開箱試吃呷霸丸大聯盟披薩，嘗試第一口味蕾似乎就已經被征服，他又接連吃了好幾口，吃完之後還忍不住驚嘆，「天啊，居然是好吃的耶！」

▲必勝客首度與美國職棒大聯盟官方合作，推出呷霸丸大聯盟披薩。（圖／必勝客提供）

呷霸丸大聯盟披薩是必勝客首度與美國職棒大聯盟官方合作推出的產品，透過9顆台灣經典小吃紅糟肉圓，和美式臘腸、香菇、筍丁、香菜、麻糬、莫札瑞拉起司、芝心起司、蒜辣米醬，以球場為靈感，設計出用肉圓呈現創意棒球場造型的披薩。

網友們看完館長的開箱影片，紛紛留言調侃，「必勝客對阿館真是又愛又恨」、「這次必勝客居然沒翻車」、「必勝客終於懂得做披薩了」、「館長終於說好吃了，第一次」、「因為這次的配料比較正常吧」、「所以義大利暫時不打過來了？太好了」。