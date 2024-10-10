金門民眾黨「為司法正義站出來」黨部前開講　百名小草集結

▲民眾黨在金門縣黨部前廣場，舉辦「為司法正義站出來」金門開講活動。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

台灣民眾黨於昨（9日）在金門縣黨部前廣場，舉辦「Justice集結！為司法正義站出來」金門開講活動，現場有不少年輕學子站出來表達訴求、為司法改革發聲，不過民眾黨8位不分區立委並未現身，總召黃國昌則透過影片表示，「不畏強權與打壓，堅守台灣民主與司法改革刻不容緩」。

許多重量級嘉賓不遠千里，趕赴金門參加宣講，包含民眾黨秘書長周榆修、新北市議員陳世軒、資深媒體人楊文嘉、毛嘉慶、音樂人朱康老師，以及組織部主任黃成峻；金門籍也是現任組織部副主任周曉芸、金門縣黨部主委吳嘉將，以及去年參選立委的尚文凱等多位嘉賓也都到場，台中市政府顧問蔡壁如也以神秘嘉賓的身份現身會場。

而台灣民眾黨8位不分區立委，因10日要參加台北的國慶典禮行程，並無親自到金門，但總召黃國昌透過影片，向金門民眾表達訴求。黃國昌提到，雖然風雨會持續，但大家不畏風雨、不畏強權與打壓，堅守台灣民主與司法改革刻不容緩，他呼籲大家堅定意念，「我們希望有一個公平公正、司法人人平等的國家」。

這次次活動現場聚集許多在地青年，表達對司法改革的期盼，也希望未來能有更穩定和諧的社會，共同打造更良善的環境給下一代，並期盼「法律之前，人人平等」、「司法改革」、「程序要正義、司法要公平」等，在這次集會中，感受到金門民眾對司法公平正義的期待。

台灣民眾黨金門縣黨部也表示，除了在各地舉辦開講活動，接下來也會繼續努力為司法改革發聲，要求政府加快司法改革腳步，建立更公正透明的司法環境，同時也會關注各項司法及民生等議題，呼籲執政黨降低對立，齊心為人民的幸福而努力，創造安居樂業的社會。