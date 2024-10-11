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金門警「淨牌專案」　取締違規註銷車牌近50件

▲▼金門警取締違法懸掛車牌 。（圖／記者葉建雄翻攝）

▲金門警取締違法懸掛車牌 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

有鑑於臺灣本島近期發生多起使用偽、變造車牌或懸掛他牌車輛所衍生之重大治安事件，並為抑扼本縣權利車盛行歪風，警察局自8月起實施「淨牌專案」迄今，針對懸掛偽(變)造車牌、未懸掛車牌、遭吊扣之車牌及車牌逾檢遭註銷等重大違規車輛加強攔查，總計取締48件，其中以使用註銷牌照之車輛為最多，同時吊扣車輛。

▲▼金門警取締違法懸掛車牌 。（圖／記者葉建雄翻攝）

警察局交通隊表示，使用偽(變)造車牌等違規車輛上路，除觸犯刑法行使偽(變)造特種文書等相關罪責，可處以有期徒刑外，依據道路交通管理處罰條例第12條亦將施予鉅款裁罰；另外為確保民眾權益，如民眾發現有自身車牌遭竊、假冒等情事者，亦可向警察機關報案後，再向監理機關申訴註銷舊牌，免費更換新牌，以免負擔無謂法律風險。

警察局交通隊特別強調，目前警方均配備「即時車牌辨識功能」之AI行動電腦裝備，能在道路車輛快速移動過程中立即辨識車牌，並與全國建檔之黑名單後端資訊進行系統比對，查緝違法違規車輛，作業效率迅速，期盼用路人能確實遵守交通規則，切勿以身試法。

最後警察局再次呼籲駕駛人，取締違法違規無假期，也無例外，除應遵守道路交通規則外，行車應注意限速，至各路口時應慢行(或停讓行人)並眼看四面、耳聽八方，同為交通安全與順暢努力，也確保自己與他人快樂出門、平安返家。

▲▼金門警取締違法懸掛車牌 。（圖／記者葉建雄翻攝）

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