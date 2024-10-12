守護美麗山海！　花蓮力邀民眾參與環保志工行列

▲▼環保志工工作分別為一般性社區環境整潔維護、水環境巡檢及環境維護、環境教育及宣導推動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮擁有得天獨厚的自然景觀，從壯麗的太魯閣峽谷到潔白的海岸線，每年吸引無數遊客。然而，這片美麗的土地背後，卻有一群默默付出的環保志工，他們以行動守護這片山海，讓我們能夠在清新的空氣與潔淨的環境中生活。

花蓮縣政府表示，環保志工的辛勤付出是花蓮永續發展的關鍵，誠摯邀請熱愛自然、願意為環境保護奉獻的民眾加入環保志工的行列，無論是參與環境教育、環保行動，還是加入水環境巡守隊，都能為守護花蓮的未來盡一份力量。

縣長徐榛蔚表示，環保志工、環境教育大使和水環境巡守隊都是守護花蓮環境的英雄，他們所做的工作往往不為人知，但對花蓮環境的貢獻卻是不容忽視。這些志工們每月最少巡視一次並與政府單位密切合作，針對發現的污染源進行追蹤與清理，確保花蓮的水資源得到妥善管理。這些志工們每個月都花費大量時間與精力，為環境的永續奉獻心力，透過他們的努力，讓每位民眾及遊客得以享受這片自然天堂。

花蓮縣環保志工大隊依據環保工作屬性及專長，共分成一般社區環保志工、環境教育大使及水環境巡守隊等三大類別，值勤環保工作分別為一般性社區環境整潔維護、水環境巡檢及環境維護、環境教育及環保政策宣導與推動等志願性工作，志工們分工合作且長期致力於環境保護、生態保育及環境教育觀念建構，持之以恆地默默守護這片土地。

環保志工的核心工作主要有：日常社區環境清掃、淨灘、淨山、垃圾分類推廣，資源回收源頭減量等志願性服務工作，尤其是在天然災害過後，環保志工總是在重建家園的第一線，默默的為環境清潔努力；環境教育大使則是深入社區與校園，進行環境教育、環保政策宣導推廣，將環境友善及資源永續觀念傳遞與扎根；水環境巡守隊則是維護河川與溪流環境重要的守護者，他們負責監測河川與溪流的水質變化，並定期檢查河道的污染情況。