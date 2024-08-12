台南市府結合企業邀請家扶兒少共餐　黃偉哲：感謝送愛守護台南

▲饗賓餐旅事業公司，邀請南、北台南家扶中心服務的經濟弱勢家庭兒少與家長約100位，享受豐盛的一餐及手作甜點體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應台南市政府「照顧弱勢優先」的施政理念，饗賓餐旅事業公司舉辦「饗食天堂與家扶基金會翻轉孩子未來饗和你來關愛」活動，邀請南、北台南家扶中心服務的經濟弱勢家庭兒少與家長約100位，享受豐盛的一餐及手作甜點體驗。

台南市長黃偉哲12日在社會局長盧禹璁陪同下出席活動與兒少同樂，同時致贈感謝狀給饗賓餐旅事業股份有限公司，由資深經理林賢哲代表接受。

市長黃偉哲表示，台南是很溫暖的城市，感謝響食天堂與家扶基金會，於中秋節前夕攜手舉辦這場公益活動，提供許多家扶兒難忘的下午餐，同時也感受到現場大小朋友都非常開心地享用這豐盛的一餐。

黃偉哲指出，南台南及北台南家扶中心長期以來對台南市經濟弱勢兒少提供悉心照顧，為許多家庭帶來了希望和支持，是台南在地不可或缺的專業社福團體。政府的力量有限，民間單位力量無窮，感謝饗賓餐旅事業公司長期樂於公益，期待透過本次公益活動之辦理，推展公私協力，形成善的循環，創造愛心資源最大效益，並期許未來有更多民間團體、企業行號，共同響應成為弱勢的守護者。市府未來也會持續積極連結各界資源，以更有效結合民間資源，讓台南充滿溫暖。

本次活動適逢台南市芒果產季，特別結合農業局南得極品標章業者的優質芒果，帶領兒少們進行手作甜點體驗，讓他們自己動手DIY裝飾芒果奶酪。甜蜜的水果，展開了孩子的笑靨，黃偉哲也呼籲大家多多支持在地農產品，不僅能享受到當季新鮮的美味，更能照顧在地農民。

社會局長盧禹璁指出，今年度南、北台南家扶中心共服務1706戶經濟弱勢家庭，扶助兒少總數達2736位，其中有許多台南市政府家防中心或社會局社福中心服務在案的服務對象，南、北台南家扶中心與市府共同照顧本市弱勢兒少與家庭，在孩子們的心中種下了希望的種子，讓他們在溫暖中成長。也歡迎社會各界攜手做公益，如有公益事項洽詢，請聯繫台南市社會局社會救助科06-2995686。