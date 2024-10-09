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打詐出重拳！花蓮成立「可疑帳戶預警中心」　守護民眾財產

▲▼花蓮地檢署邀集金融及司法警察單位召開「花蓮地區可疑帳戶預警中心聯繫會議」。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

▲▼花蓮地檢署邀集金融及司法警察單位召開「花蓮地區可疑帳戶預警中心聯繫會議」。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為落實行政院所頒訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並依照法務部及臺灣高等檢察署精進打詐業務之指示，以提升預防與打擊詐欺犯罪之效率，花蓮地檢署邀集轄內金融機構及司法警察單位8日召開「花蓮地區可疑帳戶預警中心聯繫會議」，強化檢警與金融機構之橫向聯繫及合作，由檢警金齊心協力，守護民眾財產。
   
花蓮地檢署郭景東檢察長指出，「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」頒訂以來，已藉由各種方式攔阻被害款項達新台幣137億餘元，且查獲2,990 餘件犯罪集團，查扣不法犯罪所得超過149.35 億元，並已返還被害人所受損害金額逾20億元，行政院刻正研擬「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，以有效遏止詐欺集團犯罪，保障人民財產安全。本署成立「可疑帳戶預警中心」之目的，即係提前阻斷詐欺金流，查扣犯罪所得，發揮早期阻詐、示警功效，讓防詐網絡更加完善。

▲▼花蓮地檢署邀集金融及司法警察單位召開「花蓮地區可疑帳戶預警中心聯繫會議」。（圖／花蓮地檢署提供，下同）
   
本次會議由蔡勝浩主任檢察官講解「可疑帳戶預警中心」之實施計畫、運作流程及通報方式，預警中心早於165系統中之被害人通報或詐欺集團成員層轉相關金流時間，藉以保全被害人遭詐款項，並可第一時間保全相關對話紀錄，使詐欺犯罪無所遁形。

花蓮縣警察局刑事警察大隊張益新副大隊長分享轄內警銀攔阻成效及案例，花蓮縣轄內於112年度已攔阻1億1,771萬4,709元，113年度（統計至9/22）已攔阻6,718萬6,451元，成果斐然，顯見轄內金融機構人員在檢警金大力宣導下，對於遭詐騙之民眾匯款至人頭帳戶，已有高度警覺意識。
   
地檢署表示，面對日新月異的詐欺犯罪，將持續推動多元合作機制，並強化各項查緝、預防作為，為社會大眾財產安全提供強而有力的保障。

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