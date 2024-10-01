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林政賢關切缺電影響AI產業進駐桃園　籲市府因應

▲林政賢關切缺電影響AI產業進駐桃園

▲林政賢關切缺電影響AI產業進駐桃園。（圖／市議員服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林政賢30日於市議會定期大會，市長張善政施政報告中質詢指出，針對台電表示北部地區電力不足問題指出，為了緩解輸電瓶頸，台電已停止核准桃園以北地區5MW以上的資料中心建設，這使得許多與AI相關的供應鏈不敢進駐桃園。林政賢呼籲桃園市政府必須針對這一情況制定因應措施，以確保未來AI產業的發展不受影響。

市長張善政表示，台電限制供電5MW以上的政策主要針對大型資料中心，而AI有很多人工智慧的研發不會受到供電的影響，市府將持續爭取低耗能AI產業進駐桃園，並積極與台電持續研商，透過市府與台電建立的溝通平台，協助台電在桃園取得變電設施用地，確保桃園的供電無虞。

另外，桃園擁有大潭發電廠等設施，於電源供應上不太會有問題，而在輸配電方面需要再與台電合作加強，且列為國家重大建設的龍潭科學園區，不應受到台電供電政策影響。

有關林政賢議員關切清查桃園容積獎勵不合理案件，張善政答詢，市府已啟動相關審查，檢視過去資料無案例，並以透明且公開的方式進行審議，但因桃園容積率及地價低，都市開發需要合理容積，市府均會透過法定程序辦理。

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